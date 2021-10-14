Gökçeada'da, bağ evinde 1355 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, bağ evine jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 1355 litre sahte şarap ile 4 litre sahte rakı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeada'daki bağ evinde şarap üretimi yapılarak, piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Bağ evine düzenlenen operasyonda, satışa hazır 1355 litre sahte kırmızı şarap, 4 litre sahte rakı, 1 elektrikli üzüm sıkma makinesi, 1 üzüm pres makinesi, 1 tıpa makinesi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA
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