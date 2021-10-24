Gökçeada feribot hattında, fırtına nedeniyle yarın sefer yapılmayacak - Son Dakika

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

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