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Göksu Deltası Kuş Cenneti havadan görüntülendi - Son Dakika

Göksu Deltası Kuş Cenneti havadan görüntülendi

19.10.2021 10:57

Göksu Deltası Kuş Cenneti havadan görüntülendi Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan ve dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde bulunan Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası Kuş Cenneti, 334 kuş türünün göç alanında bulunuyor Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile...

Göksu Deltası Kuş Cenneti havadan görüntülendi

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan ve dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde bulunan Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası Kuş Cenneti, 334 kuş türünün göç alanında bulunuyor

MERSİN - Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan ve dünyanın en önemli kuş göç yolları üzerinde bulunan Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası Kuş Cenneti drone ile görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Özel Çevre Koruma bölgelerinin farkındalığının sağlanması amacıyla fotoğraf yarışması düzenledi. Düzenlenen yarışmada Nadir Köksoy, Silifke ilçesindeki Göksu Deltasını drone ile görüntüleyerek Türkiye ikinciliğini kazandı.

İlçeden geçerek denize dökülen Göksu Nehri'nin batısında iki lagün olan Paradeniz ve Akgöl yer alırken, bölge ve çevresi Akdeniz'den gelen yağmur yüklü bulutlara açık olması sebebiyle fazla miktarda yağış alıyor.

Kumsallar deltada çok özel bir değer taşıyor. Çünkü Akdeniz'de yaşayan iki kaplumbağa türü olan Caretta caretta ve Chelonia mydas'ın halen yumurtalarını bıraktığı nadir bölgelerden biri olma özelliğini taşıyor.

Göksu Deltası'na daha çok tuzcul bitkilerle, kumul vejetasyonun, hakim olduğu görülüyor.

Göksu Deltası'nda en önemli alan kullanımını tarım oluşturuyor. Silifke Ovası Göksu Irmağı tarafından doğu ve batı sahili olarak ikiye bölünüyor. Tarımsal potansiyelin belirlenmesinde rol oynayan toprak yapısı ve iklim, üretim deseninin çeşitlenmesine ve üretim miktarının artmasına neden oluyor. Bu özellikler çeşitli tarım ürünlerinin yetişmesine imkan sağlıyor.

Göksu Deltası'nın bu yapısı bir yandan buğday, arpa gibi kara iklimi bitkilerinin, bir yandan yer fıstığı, turunçgiller, turfanda sebzeler gibi sıcak iklim bitkilerinin yetişmesine imkan vererek, çok zengin tarımsal yapı oluşturuyor.

Özellikle Akdeniz kuşağında yalnızca belirli bölgelerde rastlanan ve sayıları gittikçe azalan Saz Horozu koruma alanının en önemli kuş türlerinden biri ve adeta bu bölgenin simgesi durumunda.

Koruma altında bulunan ve koparılma cezası 80 bin lira olan kum zambağının Göksu Deltasında çıktığını belirten Nadir Köksoy, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlemiş olduğu Özel Çevre Koruma bölgelerinin farkındalığının sağlanması amacıyla düzenlemiş olan fotoğraf yarışmasında Türkiye ikincisi oldum. Bu yöremizin Göksu Deltamızın koruma bölgesi olduğunu insanlara daha iyi anlatmamız gerekiyor. Drone ile aldığımız görüntülerle buranın güzelliklerini daha çok ön plana çıkaracağız. İnsanlarımızı bilinçlendireceğiz. Buraya yılda çok fazla sayıda kuş gözlemcisi ve turist geliyor. Türkiye'de şu anda 492 kuş türü bulunmaktadır. 334 kuş türünün bu bölgede göç alanı bulunmaktadır. Kuş gözlem yeri olmasından müteakip burasının florası da çok fazladır. 500 bitki florası ve 15 endemik tür bulunmaktadır. Bunlara en güzel örnek kum zambağıdır. 1994 yılından beri Uluslararası Ramsar sözleşmesi nedeniyle koruma altına sahip bu bölgede kuş gözlemci misafirlerimizi ve turistlerimizi buraya bekleriz" dedi.

Göksu Deltası Kuş Cenneti havadan görüntülendi
Göksu Deltası Kuş Cenneti havadan görüntülendi
Göksu Deltası Kuş Cenneti havadan görüntülendi
Göksu Deltası Kuş Cenneti havadan görüntülendi

Türkiye, Mersin, Göksu, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göksu Deltası Kuş Cenneti havadan görüntülendi - Son Dakika


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