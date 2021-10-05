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"Gökyüzü Gözlem Etkinliği" tarihin gizemli kalesine ilgiyi artırdı - Son Dakika

"Gökyüzü Gözlem Etkinliği" tarihin gizemli kalesine ilgiyi artırdı

05.10.2021 11:01

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde eylül ayında gerçekleştirilen "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" tarihi kaleye ziyaretçi ilgisini artırdı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde eylül ayında gerçekleştirilen "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" tarihi kaleye ziyaretçi ilgisini artırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 2014'ten bu yana kazı çalışması devam eden UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki kale, 2-4 Eylül'de TÜBİTAK Ulusal Gözlemevince (TUG) gerçekleştirilen Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, profesyonel ve amatör astronomların yanı sıra yurt içi ve dışından yaklaşık 1500 gök bilimi meraklısını buluşturan etkinlik sonrası tarihi kalede ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında kademeli ve belirli sayılarla kazı sahasına alınan ziyaretçiler, uzmanlar eşliğinde gezdikleri alanda adeta tarihe yolculuk yapıyor.

"Gökyüzünün izlenebildiği Türkiye'deki en iyi 10 noktadan biri"

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve kazı ekibi başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, AA muhabirine, Türkiye'deki en genç kazı çalışmalarından biri olan Zerzevan Kalesi'nde 2014 yılında başladıkları kazıların ardından kısa sürede büyük gelişme kat ettiklerini söyledi.

Kalenin 3 bin yıl öncesine tarihlendiğini fakat Roma döneminde kesintisiz 400 yıl askeri yerleşim yeri olarak aktif kullanıldığını ifade eden Coşkun, "Dünyanın en iyi korunmuş Roma garnizonu ve sınırları içerisinde dünyanın en iyi korunmuş Mithras tapınağına sahip. Burada dönemin askeri ve sivil yaşantısına dair her şey mevcut. Yani 1700 yıl boyunca zamanın durduğu bir yerden bahsediyoruz." dedi.

Coşkun, çalışmalarla tarihin yeniden gün yüzüne çıkarıldığını dile getirerek, 2017'de tapınağın gün ışığına çıkarılması ile kaleye hem yurt içi hem de yurt dışında büyük ilgi gösterildiğini aktardı.

Mithras tapınaklarının dünyada çok az bulunduğunu, en son çıkarılanın da Zerzevan'da olduğunu anlatan Coşkun, şunları kaydetti:

"Zerzevan Kalesi gökyüzünün izlenebildiği Türkiye'deki en iyi 10 noktadan biri. Bu nedenle burada Uluslararası Gökyüzü Gözlem etkinliği düzenlendi. Dünyanın ve Türkiye'nin farklı yerlerinden gökyüzü gözlemcileri geldi. Bu oldukça önemli bir proje. Etkinliğin Diyarbakır'ın ve bölgenin tanıtımı açısından muazzam bir etkisi oldu. Ziyaretçi sayısı önceki yılların aynı dönemine göre üç katına çıktı. Bu da Zerzevan Kalesi'nin hem bilinirliği hem de ziyaretçi ilgisi açısından önemli."

Salgın sonrası hedef yılda 1 milyon ziyaretçi

Coşkun, salgına rağmen ziyaretçi sayısında eylül itibarıyla 200 bini geçtiklerine işaret ederek, yıl sonuna kadar 500 bin kişinin gelmesini hedeflediklerini bildirdi.

"Salgın sonrası yılda en az 1 milyon ziyaretçi Zerevan Kalesine gelecek. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz." diyen Coşkun, Gökyüzü Gözlem Etkinliği sayesinde kalenin ziyaret edilme oranında büyük artış sağlandığını belirtti.

"Zerzevan Kalesi ilgi odağı oldu"

İstanbul'da tur organizatörü Tülay Zeybek Özcan da tarihi alanın tanınırlığının artırılmasında uluslararası etkinliğin büyük faydası olduğunu söyledi.

Bölgedeki bu değerleri tanıtmak için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini dile getiren Özcan, "Zerzevan Kalesi ilgi odağı oldu. İnsanların buraya ilgisi çok arttı. Bizler de burada ön çalışmalarımızı yapıyoruz. Nasıl Göbeklitepe bir marka haline geldiyse Zerzevan Kalesi de bir marka olma yolunda hızla ilerliyor." diye konuştu.

Zerzevan Kalesi, Diyarbakır, Eylül, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği' tarihin gizemli kalesine ilgiyi artırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" tarihin gizemli kalesine ilgiyi artırdı - Son Dakika
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