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Gölbaşı Belediyesinden çiftçilere buğday desteği - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesinden çiftçilere buğday desteği

08.10.2021 13:57
Gölbaşı Belediyesinden çiftçilere buğday desteği

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çiftçilere buğday desteği sağlanacak.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde çiftçilere buğday desteği sağlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Belediye Meclisinde oy birliğiyle alınan kararla kuraklık sebebiyle üreticilerin mağduriyetini gidermek amacıyla çiftçilere yüzde 75 hibe buğday desteği verilecek.

Gölbaşı'nda ikamet eden ve ilçe Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan üreticiler arasından 18 Ekim'de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak dijital kura çekilişiyle hibe buğday alacak tespit edilecek. Sonrasında yüzde 25 katkı payını ilgili hesaba ödeyen ve ÇKS belgesi ile ikametgahının Gölbaşı'nda olduğunu beyan eden üreticiler bu yardımdan yararlanabilecek.

Son başvuru tarihi 10 Ekim olarak belirlenen hibe destek programından faydalanmak isteyenler "https://www.ankaragolbasi.bel.tr/hibe-basvuru" adresinden müracaatta bulunabilir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Kuraklığın kapımıza dayandığı bu günlerde çiftçimize bir nebze de olsa destek vermek amacıyla kişi başına yüzde 75 hibeyle 200 kilogram buğday yardımı yapacağız.sEkilen her bir tohumun vatanımıza, milletimize ve çiftçimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara, Buğday, Çiftçi, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesinden çiftçilere buğday desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesinden çiftçilere buğday desteği - Son Dakika
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