Gölbaşı'nda "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.

Gölbaşı Mehmet Tevfik Göksu Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda açılan Çanakkale Gezici Müzesi, 10 gün ziyaret edilebilecek.

Mehmet Tevfik Göksu Anadolu Lisesi Recep Akbaşlı, "Bu vatanı bize emanet eden Çanakkale'yi Çanakkale yapan ecdadımızın bu vatanı bize emanet etmek için canlarını nasıl feda ettiklerini öğrencilerin bilmeleri açısından bu sergiyi çok önemsiyoruz. Bu çerçevede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize bu sergiyi gezdiriyoruz ve onlara da gereken bilgileri de aktarıyoruz." diye konuştu.

Müze görevlisi Ali Murat Kalegil, Çanakkale Savaşı'nda verilen destansı mücadeleyi ve kahramanlıkları gelecek nesillere daha iyi anlatmak için ülkenin her yerini dolaşan müzede, bugüne kadar bilinmeyen materyalleri sergilediklerini belirtti.