Gölbaşı'nda Haluk Levent rüzgârı esti - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi Ankara'nın başkent oluşunun 98. Yıl dönümünde sevilen sanatçı Haluk Levent'i ağırladı. 50 bin dolayında vatandaşın katılmış olduğu konserde Haluk Levent, sevilen şarkılarını söyledi.

Programda; Ankara Kulübü Gölbaşı Şubesi Seğmen Ekibi gösteri yaparken, Gölbaşı Belediyesi Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM) öğrencileri de sahne aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Gölbaşı Belediye Ramazan Şimşek "Başkent oluşunun 98. Yılını kutladığımız Ankara'mıza kocaman bir alkış rica ediyorum. 13 Ekim 1923'te tek unsurluk bir kanunla Ankara'nın başşehir olması Meclis tarafınca kabul edilmiştir. Neydi pekâlâ Ankara'yı başşehir icra eden? Bu süreç 27 Aralık 1919 senesinde Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelmesiyle adım atar. Soğuk bir kış günü Dikmen sırtlarında Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılayan Ankaralılar 'Uğurunda ölmeye, millet yolunda kanımızı dökmeye geldik Paşam' diyerek kayıtsız koşulsuz Kurtuluş Savaşı süresince İstiklal mücadelemize ev sahipliği yapmıştır. Yedi düvele meydan okuduğumuz Kurtuluş Savaşı sonrasındaki süreçte Mustafa Kemal Atatürk, 'Ankara ve Ankaralıların benim gönlümde değişik bir yeri vardır' Bu onurlu ve anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadele kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi yad ediyor. 98 yıl önce atalarımıza verdiğimiz sözü tutarak gece gündüz çalışıyor yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.