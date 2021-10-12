Gölmarmara AAT'nin Çevre İzin Belgesi Yenilendi - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde işlettiği atıksu arıtma tesisleri ile daha sağlıklı yarınlar inşa etmeye devam ediyor. Yüksek verim prensibiyle çalışarak atıksuların insana ve doğaya verdiği zararların önüne geçen bu tesisler, ilgili mevzuatta belirtilen kriterlere uygun olarak hizmet veriyor. Bu kapsamda MASKİ, Gölmarmara ilçesinde başarılı bir şekilde işlettiği atıksu arıtma tesisinin Çevre İzin Belgesini 5 yıllığına yeniledi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin tesiste yaptığı incelemelerin ardından tekrardan Çevre İzin Belgesi yenilenmesine hak kazanıldı.

Çevre mevzuatı konusundaki çalışmalar titizlikle devam ediyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gençlere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Manisa bırakma hedefleri doğrultusunda il genelinde 19 atıksu arıtma tesisini başarıyla işlettiklerini belirtti. Çevik, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz tüm tesisler için çevre mevzuatı konusundaki çalışmalara titizlikle devam ediyoruz. İdaremizin çevreye duyarlılığı, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki hassasiyeti ve özverili çalışmaları sayesinde Gölmarmara Atıksu Arıtma Tesisimiz diğer tüm tesislerimiz gibi başarılı bir şekilde işletilmektedir" diye konuştu.