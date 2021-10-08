Gölpazarı Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gölpazarı Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı, Belediye Başkan Vekili Ufuk Bozkan başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, görüşülen 5 gündem maddesi hakkında oy birliği ile karar verildi.

Başkan Vekili Bozkan, yaptığı açıklamada, "Belediyenin 2021 mali yılı bütçesinde bulunan ve yeterli gelmeyen 15 kalem ödenekler arasında aktarma yapılması, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden hibe edilen araçla ilgili meclis kararında düzeltme yapılmasına, taşınmaz satın alınmasına, sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında yapılacak proje ve tamir giderlerinin yüzde 50'sinin 6 eşit taksitler halinde ödenmesi ile ilgili daha önce alınan karara istinaden, vatandaşlar tarafından yapılan talep üzerine taksitlerin artırılması, Gölpazarı Belediye Spor Kulübü Başkanlığı'na nakdi yardım yapılması ve belediye başkanına yetki verilmesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.