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Gönül Ülkü Özcan'ı vefatının 5. yılında Melek oyunla anılıyor - Son Dakika

Gönül Ülkü Özcan'ı vefatının 5. yılında Melek oyunla anılıyor

01.11.2021 11:54
Gönül Ülkü Özcan'ı vefatının 5. yılında Melek oyunla anılıyor

Rüstem Ertuğ Altınay'ın yazdığı Jale Karabekir'in yönettiği Melek, 2 Kasım 2021 Salı günü saat 20:00'de Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi'nde.

1947 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne giren Gönül Ülkü Özcan, "İhtiras Tramvayı" (1950/1951), "Ahududu" (1952/1953) "Ben Çağırmadım" (1956/1957) "Kibarlık Budalası" (1954/1955),"Bir Kavuk Devrildi" (1951/1952) oyunlarında oynadı.

Melek

Aktris Melek Kobra'nın günlüklerinden yola çıkılarak yazılan oyunda, kısacık bir ömre sığdırılan büyük aşk ve acılara tanıklık ederken, 1930'ların sanat hayatının içinde bir primadonnanın uyuşturucu bağımlılığı, hastalık, parasızlık ve yalnızlığa sürüklenişini izliyoruz.

Oyunda, Yeşim Koçak rol alıyor.

Gönül Ülkü Özcan'ı vefatının 5. yılında Melek oyunla anılıyor

Şehir Tiyatroları, Gönül Ülkü Özcan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gönül Ülkü Özcan'ı vefatının 5. yılında Melek oyunla anılıyor - Son Dakika


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