Gönül Ülkü Özcan'ı vefatının 5. yılında Melek oyunla anılıyor - Son Dakika

1947 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne giren Gönül Ülkü Özcan, "İhtiras Tramvayı" (1950/1951), "Ahududu" (1952/1953) "Ben Çağırmadım" (1956/1957) "Kibarlık Budalası" (1954/1955),"Bir Kavuk Devrildi" (1951/1952) oyunlarında oynadı.
Melek
Aktris Melek Kobra'nın günlüklerinden yola çıkılarak yazılan oyunda, kısacık bir ömre sığdırılan büyük aşk ve acılara tanıklık ederken, 1930'ların sanat hayatının içinde bir primadonnanın uyuşturucu bağımlılığı, hastalık, parasızlık ve yalnızlığa sürüklenişini izliyoruz.
Oyunda, Yeşim Koçak rol alıyor.
Kaynak: Bültenler
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