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GÖNÜLLÜ GENÇLERİN 'SON HASAT' PATLICANLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE - Son Dakika

GÖNÜLLÜ GENÇLERİN 'SON HASAT' PATLICANLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE

27.10.2021 13:19

İZMİR İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyasından hareketle başlattığı 'Gönüllü Son Hasat Projesi' kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla gönüllü gençler tarafından tarlada kalan 1400 kilogram patlıcan toplandı.

İZMİR İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyasından hareketle başlattığı 'Gönüllü Son Hasat Projesi' kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla gönüllü gençler tarafından tarlada kalan 1400 kilogram patlıcan toplandı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyasından hareketle oluşturulan 'Gönüllü Son Hasat' projesi kapsamında Menemen ilçesi İğnedere Mahallesi'nde patlıcan hasadı yapıldı. Gönüllü gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenciler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla tarlada kalan son 1400 kilogramlık patlıcanı hasat etti. Proje ile üreticilerin farklı sebeplerden dolayı hasat etmediği ürünlerin israf olması önlenirken, aynı zamanda öğrenciler çiftçilerin hasat sürecinde yaşadığı koşulları deneyimleme şansı buldu. Etkinliğe katılan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de üretmiş olduğumuz ürünlerin üçte birini israf ediyoruz. Dünyanın bir tarafı ürün fazlalığından dolayı obezite ile, bir tarafı açlık ile mücadele ediyor. Oysa ki israf ettiklerimizle aslında dünyadaki açlığı sonlandırabiliyoruz. Bu proje bu konuda bilinçlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında bulunmuş olduğumuz patlıcan tarlasında artık üreticinin hasat etmediği, farklı nedenlerden dolayı tarlada bıraktığı ürünleri Türkiye'nin birçok yerinden gönüllü olarak katılan gençlerimizle beraber hasat ediyoruz" dedi.

'GENÇLERİMİZ TOPRAKLA BULUŞUYOR'

Tarlada kalmak zorunda olan ürünlerin toplanarak hayır kurumu vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade eden Özen, "Hem tarladaki ürünün israf olmasını engelliyoruz, hem ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz hem de tarlada kalan ürünlerin diğer bitkilerin sağlığını bozmasını engelliyoruz. Bu genç kardeşlerimizle birlikte yürüttüğümüz dördüncü etkinliğimiz. Gençlerimizi ürünle, toprakla tanıştırmış oluyoruz. Tarım gerçekten çok önemli bir sektör. Bizim tarımı ayakta tutmamız gerekiyor. Ege İhracatçı Birlikleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gıdamızı korumak istiyorsak sadece bizler değil bu şehirdeki herkesin bilinçlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'GÖNÜLLÜ ARKADAŞLARIMIZ ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRDİLER'

Patlıcan tarlasının sahibi ve üreticisi Tahsin Uslu, "3 dönümlük arazi üzerinde bugün gençler hasat yaptı. Bugün yapılan işlemin adı son hasattır. Gönüllü arkadaşlarımız ürünlerimizi değerlendirdiler. Havalar soğuduğu için bazı ürünlerde dal çarpığı ve çürüme gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Biz de bu ürünleri hasat etmiyoruz" dedi.

'İHTİYAÇ SAHİBİ KİŞİLERE DESTEK OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM'

Etkinliğe katılan gençlerden Işıl Önder, "Bugün 'son hasat' denilen işlemi yapıyoruz. Proje, gençlerin tarımla tanışmasını, israfın önlenmesini hedefliyor. Bu projeye üçüncü kez katılıyorum. Bu ekipte olmaktan çok mutluyum. Bu proje ile işçinin zor şartlarda tarım ürünleri elde ettiğinin farkına vardım" ifadelerini kullandı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi medya ve iletişim bölümünden yeni mezun olan Büşra Keser (22), "Patlıcanları toplayarak hem çiftçiye hem de ihtiyaç sahibi insanlara destek olabildiğim için çok mutluyum. İlk defa patlıcan topluyorum ancak bitkilerle bir araya gelebilmek ve insanlara yardım edebilmek çok güzel bir duygu. Bu projeden yeni haberdar oldum ve bilmediğim ne çok şeyin olduğunu düşündüm" diye konuştu.

GÖNÜLLÜ GENÇLERİN 'SON HASAT' PATLICANLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
GÖNÜLLÜ GENÇLERİN 'SON HASAT' PATLICANLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
GÖNÜLLÜ GENÇLERİN 'SON HASAT' PATLICANLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
GÖNÜLLÜ GENÇLERİN 'SON HASAT' PATLICANLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
GÖNÜLLÜ GENÇLERİN 'SON HASAT' PATLICANLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
GÖNÜLLÜ GENÇLERİN 'SON HASAT' PATLICANLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
GÖNÜLLÜ GENÇLERİN 'SON HASAT' PATLICANLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
GÖNÜLLÜ GENÇLERİN 'SON HASAT' PATLICANLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
GÖNÜLLÜ GENÇLERİN 'SON HASAT' PATLICANLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
GÖNÜLLÜ GENÇLERİN 'SON HASAT' PATLICANLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
GÖNÜLLÜ GENÇLERİN 'SON HASAT' PATLICANLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
GÖNÜLLÜ GENÇLERİN 'SON HASAT' PATLICANLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
GÖNÜLLÜ GENÇLERİN 'SON HASAT' PATLICANLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE

Menemen, İzmir, Tarım, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÖNÜLLÜ GENÇLERİN 'SON HASAT' PATLICANLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÖNÜLLÜ GENÇLERİN 'SON HASAT' PATLICANLARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNE - Son Dakika
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