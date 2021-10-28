Gönüllülerden Manavgatlı arıcılara kovan desteği - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren orman yangınında kovanları zarar gören arıcılara 360 kovan dağıtıldı.

Manavgat'ın 4 ayrı noktasında başlayan ve 10 günlük yoğun mücadele sonrası söndürülen orman yangının yaraları sarılmaya devam ediyor. Tekirdağ merkezli Unvansız Gönüllüler Derneği, yangında kovanları yanan ve arıları ölen vatandaşlara, Manavgat Belediyesi ve Afet Platformu'nun desteği ile arı kovanı dağıttı. İlk etapta 18 arıcıya 360 kovan dağıtıldığını söyleyen Unvansız Gönüllüler Derneği Başkanı Onur Topçu, yardımlara bütçelerinin elverdiği sürece devam edeceklerini belirti.