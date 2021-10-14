Görele'de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Görele'de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

Görele'de trafik ekipleri drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Görele'de trafik ekipleri drone destekli denetim gerçekleştirdi. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Görele Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince ilçenin Liman kavşağı mevkisinde gerçekleştirilen kontrollerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler drone ile tespit edildi. Araçları kontrol eden ekipler, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama ve seyir halinde cep telefonuyla konuşma, hatalı sollama gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uyguladı. Drone destekli kontrollerin devam edeceği bildirildi.

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