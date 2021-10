Görme engelli Ahmet, ilk turnuvada 2 altın madalya kazandı - Son Dakika

İZMİR'de lise öğrencisi Ahmet Kaya (16), Türkiye Görme Engelliler Judo Turnuvası'nda 81 kiloda 'ümitler' ve 'gençler' kategorilerinde Türkiye birincilikleri elde etti. Katıldığı ilk profesyonel turnuvada madalya kazanan Kaya, amacının önce milli sporcu olmak ardından olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi.

Çeşme Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf eşit ağırlık öğrencisi, doğuştan görme engelli Ahmet Kaya, görme engelliler okulunda eğitim aldığı dönemde kendilerine özgü bir takım sporu olan goalball oynamaya başladı. Kaya, okulunda 2'nci bir spor dalı zorunlu olduğu için atletizmi seçti ancak başarılı olamadı. Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 7'nci sınıfta judoyla tanıştı ve kısa sürede uyum sağladı. Ancak Kaya, kendisiyle aynı kiloda rakip çıkmayınca bu yıla kadar 'yıldızlar' ve 'minikler' liginde mücadele ederek 'gençler' kategorisinde profesyonel maç yapamadı. 14- 16 Eylül'de Ordu'da düzenlenen Görme Engelliler Judo Şampiyonası'na katılan Kaya, ilk kez kilosundaki rakiplerle yarıştı. 81 kiloda 'ümitler' ve 'gençler' kategorilerinde ter döken Kaya, 2 ayrı 1'incilik kazandı.

'HEDEFİM OLİMPİYATLARA GİTMEK ' İzmir 'in Çeşme ilçesinde çalışabileceği bir rakip olmadığı için tek başına şampiyonalara hazırlandığını dile getiren Kaya, "Aslında kulübüm Manisa 'da ama şu an Çeşme'de yaşıyorum. Manisa'da görme engellilere yönelik spor olanakları daha fazlaydı. Çeşme'de benim branşımda antrenmanları birlikte yapabileceğim bir sporcu yok. Bu nedenle tek başıma çalışıyorum. Şampiyon olmak istesem de kendimden pek ümitli değildim. Bu başarıları elde edebileceğimi beklemiyordum. Hedefim milli olup olimpiyatlara gitmek" ifadelerini kullandı.'BAŞARILARI AİLEMİZİ MUTLU EDİYOR'Hafriyat işi yapan baba Medeni Kaya (43) 3 çocuğundan en büyüğünün Ahmet Kaya olduğunu belirterek, "Ahmet'in başarıları ailemizi mutlu ediyor. Çok başarılı bir öğrenci. Hem okul hem de spor hayatında başarılı. Nereye gitmek isterse istesin yanından ayrılmıyorum. İstediği her yere götürüp getiriyorum" dedi. Kaya'nın okuduğu lisedeki rehberlik öğretmeni Gülfidan Ulabağ ise "Ahmet bize geçen yıl geldi. İlk geldiğinde diğer öğretmenleri gibi tedirgin olduk. Bize her konuda yardımcı oldu. Biz de ona olduk" ifadelerini kullandı.ARKADAŞLARI GURURLANDIİzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür de şampiyon sporcuyu ve ailesini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Okul arkadaşlarından Mustafa Akgün (18), "Kendisiyle gurur duyuyorum. Judoda şampiyonluğuyla bizi gururlandırdı" derken bir diğer okul arkadaşı Cem Taşkıran (18) da "Okulumuz başarısından mutlu. Gururluyuz" diye konuştu.