Görme engelli Ahmet, ilk turnuvada 2 altın madalya kazandı - Son Dakika

İZMİR'de lise öğrencisi Ahmet Kaya (16), Türkiye Görme Engelliler Judo Turnuvası'nda 81 kiloda 'ümitler' ve 'gençler' kategorilerinde Türkiye birincilikleri elde etti. Katıldığı ilk profesyonel turnuvada madalya kazanan Kaya, amacının önce milli sporcu olmak ardından olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi.

Çeşme Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf eşit ağırlık öğrencisi, doğuştan görme engelli Ahmet Kaya, görme engelliler okulunda eğitim aldığı dönemde kendilerine özgü bir takım sporu olan goalball oynamaya başladı. Kaya, okulunda 2'nci bir spor dalı zorunlu olduğu için atletizmi seçti ancak başarılı olamadı. Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 7'nci sınıfta judoyla tanıştı ve kısa sürede uyum sağladı. Ancak Kaya, kendisiyle aynı kiloda rakip çıkmayınca bu yıla kadar 'yıldızlar' ve 'minikler' liginde mücadele ederek 'gençler' kategorisinde profesyonel maç yapamadı. 14- 16 Eylül'de Ordu'da düzenlenen Görme Engelliler Judo Şampiyonası'na katılan Kaya, ilk kez kilosundaki rakiplerle yarıştı. 81 kiloda 'ümitler' ve 'gençler' kategorilerinde ter döken Kaya, 2 ayrı 1'incilik kazandı.