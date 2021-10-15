Üye Girişi
Görme engelli yönetici, makam aracı bisikletle diğer engellilere örnek oluyor - Son Dakika

Görme engelli yönetici, makam aracı bisikletle diğer engellilere örnek oluyor

15.10.2021 13:03
Görme engelli yönetici, makam aracı bisikletle diğer engellilere örnek oluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlılar Şubesinin görme engelli müdürü Yusuf Çelebi, hem sağlıklı yaşamak hem de farkındalık oluşturmak için makam aracı olarak bisiklet kullanıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlılar Şubesinin görme engelli müdürü Yusuf Çelebi, hem sağlıklı yaşamak hem de farkındalık oluşturmak için makam aracı olarak bisiklet kullanıyor.

Sabahları takım elbisesiyle şoförünün kontrolündeki çift kişilik "makam bisikleti" ile evinden ayrılıp belediyedeki görevine gelen Çelebi, kurum ziyaretlerine de bisikletiyle gidiyor.

Engellilerin diğer bireyler gibi toplumun her alanında yer alması için çalışmalarını sürdüren Çelebi, gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir kent bırakmak için pedal çeviriyor.

Yaklaşık 3 yıldır kullandığı makam bisikletinden vazgeçmeyen Çelebi, engelliler başta olmak üzere 7'den 70'e herkesi bisiklet kullanmaya teşvik ediyor.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı da olan Yusuf Çelebi, AA muhabirine, bisiklet kullanmanın öneminden bahsetti.

Yaklaşık 3 yıldır bisiklet kullanmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Çelebi, "Ben de çocukluğumdan beri bisiklet kullanmayı çok isterdim. Hep heveslenmiştim, 3 yıldır da bisiklet kullanıyorum. Hem spor yapmış oluyorum hem herkes gibi hakkımı kullanmış oluyorum. Ayrıca bisiklet ekonomi anlamında da çevre anlamında da önemli. Son dönemde şehrimizde epey bisiklet kullanan var. Bu anlamda çok doğru tepkiler aldım. Herkes tebrik etti, güzel bir alışkanlık olduğunu söylediler." diye konuştu.

Bisiklet kullanırken kentin mimarisinin çok önemli olduğunu kaydeden Çelebi, "Eğer kentin mimarisini herkese göre tasarlamazsanız yaşlı, çocuk, engelli bisiklet kullanamaz. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kenti tasarlarken herkes bisiklet kullanabilsin diyerek kenti tasarladı. İlimizde de 30 kilometreye yakın bisiklet yolu yaptı. Şehrimiz hem öğrenci şehri hem esnaf şehri hem sanayi şehri hem de engelli şehri oldu. Herkesin bisiklet kullanabileceği bir il oldu." ifadelerini kullandı.

Bisiklet kullanmanın gelecek kuşaklara temiz bir şehir bırakmak için gereklilik olduğunu vurgulayan Çelebi, şunları söyledi:

"Bisiklet kullanmanın en güzel yönü, sporla beraber trafik yoğunluğunu azaltıyorsunuz ve hava kirliliğini önlemiş oluyorsunuz. Aşırı sıcaklar ve hava kirliği nedeniyle çölleşme oluyor ve insanlar zarar görüyor. Bisiklet kullandığınız zaman egzoz dumanları olmaz, kimyasal yayılmaz, hava kirliği olmaz. Bu vesileyle temiz havayla, bol oksijenle çocuklar, insanlar daha rahat yaşamış olur. Daha yeşil bir kent çocuklarımıza bırakmak zorundayız. Çevre çok önemli, temiz hava çok önemli. Benzin, mazot kullanıyorsunuz kimyasal madde bırakıyor ve bunların tümü hava kirliliğine neden oluyor. Bisiklette hava kirliliği, gürültü olmaz ve spor yapmış oluyorsunuz. Tümüyle bisikleti tavsiye ederim. Gelecek nesillere daha yeşil, daha güzel bir şehir ve temiz hava bırakmak adına bisikleti örnek olmak için kullanıyorum. Bunun yanında ekonomik olarak da bisiklet kullanmak önemli. Dünyada artık enerjinin ne kadar fiyatının yükseldiğini görüyorsunuz, ne kadar bisiklet kullanırsanız o kadar ülkenize ekonomik anlamda katkı sağlamış olursunuz."

Gaziantep'in bisiklet konusunda öncü şehirlerden olduğunu ifade eden Çelebi, bisiklet kullanmaya başladıktan sonra birçok idareciye, yöneticiye örnek olduğunu ve kentte de çift pedallı bisikletlerin çoğaldığını kaydetti.

Örnek alan vatandaşlar bisikletli yaşamdan memnun

Görme engelli Ender Ökten de "tandem" (çift pedallı) bisikletleri Çelebi'den gördüklerini ifade ederek, "Görme engelli ile görenin aynı anda pedallayabileceğini, hayatı paylaşabileceğini gördük ve bu sürece bu şekilde başladık. Gayet eğlenceli, güzel zamanlar geçiriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Bisiklete binerek çevreyi daha iyi tanıdığını belirten Ökten, "Bisikletle daha iyi gezme imkanımız oldu. Hep yaya ve bastonla gezdiğimiz sokakları bisikletle gezdik. Trafiğe katılma duygusunu hissettik, doğayı yaşadık, daha uzak yerlere gidebildik. Daha çok sosyalleştik, çevremizi daha çok geliştirdik, bir çok insanlarla tanıştık. Bisiklet olmasaydı tanışamazdık." ifadelerini kullandı.

Beden eğitimi öğretmeni Mustafa Konu ise Çelebi'nin makam aracı olarak bisiklet kullanmasının farkındalık yarattığını söyledi.

Kendisinin de özellikle derslerde öğrencilere bisiklet kullandırdığını belirten Konu, bisikletin çocukların kas gruplarının gelişimi açısından çok faydası olduğunu, bu nedenle onları sıklıkla bisikleti kullanmaya teşvik ettiğini kaydetti.

Kaplan Kardeşler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Dal da Çelebi'nin makam aracı olarak bisikleti kullandığını haberlerde gördüğünü ve etkilendiği belirterek, "Araştırma yaptım, sağ olsun Yusuf Bey bize yardımcı oldu. Bir dernek vasıtasıyla tanıştık, daha sonra görme engelli öğretmen arkadaşımla birlikte çift pedallı bisiklet sürmeye başladık. Önce kısa mesafe, sonra 30 kilometreye haftalık sürüşlerimiz oldu." diye konuştu.

Bisikletin doğaya ve tabiata faydalı olduğunu belirten Dal, herkesi bisiklet kullanmaya davet etti.

Ömer Yıl da bisiklete binerek daha sağlıklı bir yaşam sürdüğünü ve çevreyi koruduğunu aktardı.?

GAP Görme Engelliler Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Gaye ile ikizi Gamze Katırcı ise okullarındaki çift pedallı bisiklete binmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Görme engelli yönetici, makam aracı bisikletle diğer engellilere örnek oluyor
Görme engelli yönetici, makam aracı bisikletle diğer engellilere örnek oluyor
Görme engelli yönetici, makam aracı bisikletle diğer engellilere örnek oluyor
Görme engelli yönetici, makam aracı bisikletle diğer engellilere örnek oluyor
Görme engelli yönetici, makam aracı bisikletle diğer engellilere örnek oluyor

Görme Engelli, Bisiklet, Engelli, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Görme engelli yönetici, makam aracı bisikletle diğer engellilere örnek oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi 12:29 75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi 12:24 Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü 12:07 Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü
Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü 11:48 Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu 11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı 11:05 Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı 10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti 10:07 Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Son Dakika Haberleri
12:48 Boşandığı karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran baba, İran'a gitmek üzereyken yakalandı
12:26 Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak
12:23 Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi
12:21 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti
12:06 Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü
11:52 Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi
11:47 Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü
11:45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık
11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu
11:22 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi
Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz         
12:50
Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak         
12:26
Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti         
12:22
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi         
11:32
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi         
11:06
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı         
10:28
AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi         
10:23
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Zehra Güneş, Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi         
17:10
Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı         
16:53
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 13:19:28. #1.13#
SON DAKİKA: Görme engelli yönetici, makam aracı bisikletle diğer engellilere örnek oluyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement