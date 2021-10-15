Görme engelliler akıllı baston ile özgürleşecek - Son Dakika

Tespit edilen 31 görme engelli bireye akıllı baston kullanımıyla ilgili eğitimler verildi. Bugün düzenlenen törende de hem akıllı bastonlar hem de bastonların kullanımında ihtiyaç duyulan akıllı telefonlar ile kulaklıklar görme engelli bireylere teslim edildi.

Şehirde yaşayan her bireyin sorumluluğunu üstlenen İnegöl Belediyesi, bu düşünceyle 7'den 77'ye her yaştan, her kesimden vatandaş için projeler üretmeye devam ediyor. Engelsiz Şehir İnegöl hedefi de bulunan İnegöl Belediyesi, engelli bireylerin de normal vatandaşlar gibi hayatın her alanında var olmaları adına örnek bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Görme engelli bireyler için Akıllı Baston uygulaması başlatıldı.

TÖRENLE TESLİM EDİLDİ

Teknolojinin her geçen gün geliştiği ve hayatımızı kolaylaştırdığı dönemde, görme engelli vatandaşların teknolojinin bu gücünden yararlanarak daha özgür şekilde, yanlarında refakatçi olmadan dışarı çıkabilmelerini sağlayacak akıllı bastonlar, görme engelli bireylerin akıllı telefonlar desteği ile sokakta tek başına hareket etmelerini sağlayacak. Navigasyon yardımıyla çalışan Akıllı Baston, sesli yönlendirme yaparak görme engellilerin sokakta gezebilmesine imkan tanıyor. İnegöl Belediyesi de daha önceden tespit edilen 30 görme engelli bireye bugün düzenlenen törenle akıllı bastonları teslim etti. Akıllı telefon ve kulaklıkla kullanılan cihaz için imkânı olmayan vatandaşlara telefon ve kulaklık desteği de sağlandı. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi olan 16 kişiye akıllı telefon ve 20 kişiye de kulaklık verildi.

Akıllı baston lansman programında bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün sizlerle heyecanımızı paylaşıyoruz. Engelsiz bir şehir oluşturmak adına tüm ekip arkadaşlarımızla, gayretle, azimle çalışıyoruz. Bu şehirde yaşayan her bireyin bu şehirden ortak ve eşit olarak faydalanma hakkı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tabi ki yapısal, fiziksel sorunları gidermekle mükellefiz. Bizim sorumluluğumuzdaki her işi biz zaten yapmaya devam edeceğiz ancak bir taraftan da vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılığını arttırma çabamız olacak" dedi.

BEYAZ BASTONLARIN YERİNİ AKILLI BASTONLAR ALIYOR

15 Ekim'in aynı zamanda Dünya Görme Engelliler Günü olduğunu da hatırlatan Alper Taban, "Bugün vesilesiyle özellikle görme engeli olan bireylerimizle bir aradayız. 1 dakikalığına belki gözlerimizi kapatsak, bunun ne anlama geldiğini hissedebiliriz. Görme engelli bireylerimizin yaşadıkları zorlukları anlayarak, geçmişten bu yana kendilerine yaptığımız ziyaretler sırasında yaptığımız gözlemler neticesinde Bilgi İşlem Müdürlüğümüzle bir çalışma başlattık. Görme engelli bireylerimizin kullandığı beyaz bastonlar var. Bunların yerini artık akıllı ve teknolojik diyebileceğimiz akıllı bastonlar alıyor. İnşallah bunları kullanarak görme engelli bireyler kimseye ihtiyaç duymadan hayatlarına kendi başlarına devam edebilme imkanı yakalayacaklar. Üzerindeki teknolojik donanımla, navigasyon ve titreşimle yönlendirme özelliği ile gitmek istedikleri hedef noktaya rahatlıkla gidebilecekler. Biliyorsunuz görme engelli bireylerimiz daha öncesinde kaldırımlara uygulanmış özel taşlar sayesinde hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlardı. Ancak bu sadece kaldırımlarda uygulanıyordu. Daha efektif, daha etkili bir çözüm ortaya koyabilmek adına genç girişimciler bu konuda şu anda arkadaşlarımızın elindeki bu ürünleri geliştirdiler. Bizler de bunu fark ettikten sonra gerekli girişimleri yaparak öncelikle şehrimizdeki görme engelli bireyleri tespit etmeye çalıştık. Kendilerine ulaşarak bu sürecin içerisine dahil ettik. İNESMEK tarafından akıllı bastonların kullanımıyla ilgili kendilerine eğitimler verdik. Daha sonra sahaya indirdik, eğitmenlerle uygulama yaptılar. Kullanıldıkça da birey ve akıllı baston daha senkronize hareket etmeye başlayacaklar" diye konuştu.

BİZİM İÇİN HER BİREY KIYMETLİ

Akıllı bastonlarla birlikte akıllı telefon ve kulaklıkla ilgili ihtiyaç duyan bireylere bu desteğin sağlandığını da hatırlatan Taban, "Akıllı bastonları görme engelli bireylerimize teslim ettik. Ancak beraberinde akıllı telefon kullanımı da gerektiği için olmayan arkadaşlarımıza bu konuda da yardımcı olmaya çalıştık. Eksik olan bireylerimizin telefon ve kulaklıklarını da temin ettik. İnşallah artık hayata daha sıkı tutunacaklar. Bizler için tüm bireyler kıymetli. Her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum" açıklamalarında bulundu.

Törende davetlilere hitaben konuşan Kaymakam Eren Arslan da "Çok anlamlı bir program için bir aradayız. İnşallah bunun devamı da gelecek. Burada yapılan çalışmanın insan odaklı çalışma, sosyal belediyecilik ve doğru yönetim adına çok güzel bir örneğini görüyoruz. Ben öncelikle bu duyarlı ve örnek davranış için Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu teknolojinin verdiği imkanlarla oluşturulan bastonları kullanan kardeşlerimiz hayatın her alanında çok daha rahat ve konforlu şekilde hareket edebilecekler. Engelli bireylerimiz hayatın her alanında ve bizimle birlikte aynı hayatı aynı şartlarda paylaşmak durumunda. Bu onların da hakkı. Bizlere düşlen görev de bu hakkı kullanmalarında önlerindeki engeller varsa onları gidermek" dedi.

Konuşmalar sonrası akıllı bastonlar görme engelli bireylere teslim edildi.