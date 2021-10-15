GÖRME ENGELLİLER, DALIŞ YAPIP SU ALTINDA YÜRÜDÜ - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 9 görme engelli, Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü'nde dalış yapıp su altında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi üyeleri, Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü etkinlikleri kapsamında bir dalış okulunun desteği ile Alanya Kalesi çevresinde dalış yaptı. Dalış kıyafetlerini giydikten sonra eğitmen eşliğinde denize giren 9 görme engelli, su altında beyaz bastonlarıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

'TÜM HAREKETLERİMİZİ ÖZGÜRCE YAPABİLDİK'

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan, 15 Ekim'in Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü'nde denizde beyaz bastonla yürümeye çalıştıklarını söyledi. Özağan, etkinliğin dünyada ilk olduğuna inandığını belirterek şunları söyledi:

"Ömrümüzde ilk defa denizin altına daldık. Bizler kaldırımda, çeşitli yerlerde yürürken engellere takılmaktayız. Bunlar insanların koyduğu engeller. Denizin altında hiçbir engelle karşılaşmayacağımızdan tüm hareketlerimizi bağımsız ve özgürce yapabildik. Heyecanlıyız."

'İLK DEFA YAPIYORUZ'

Görme engelli bireylerden İbrahim Gülgen de "Böyle bir şeyi dünyada ilk defa yapıyoruz. Suyun altında yürümeye çalıştık. Bizlere yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Görme engellilerin böyle bir faaliyet yapmasından çok mutlu olduk. Bugün bizim için çok güzel bir gün olacak. Engelli olduğumuzu biz bile hissetmedik" dedi.