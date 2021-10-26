Göynük'e 175 bin 98 kızılçam fidanı dikilecek - Son Dakika

Bolu'nun Göynük ilçesinde endüstriyel plantasyon alanı olarak belirlenen 107 hektarlık araziye 175 bin 98 kızılçam fidanı dikilecek.
Göynük Hacı Mahmut Orman İşletme Şefliği faaliyet alanında bulunan boş orman arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla arazide endüstriyel plantasyon projesi hazırlandı.
Proje kapsamında 107 hektar alandaki 158 teras bölgesine 175 bin 98 kızılçam fidanı dikilecek.
Göynük Orman İşletme Müdürü Yüksel Özcan, ormancılık çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirterek, 11 Kasım'da belirledikleri alanlara fidanları dikeceklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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