Göz tedavisinde yeni lazer kombinasyonu kamu hastanelerinde ilk kez Cerrahpaşa'da kullanılacak - Son Dakika

Öykü EYLÜL-Buğra BENLİOĞLU/ Göz tedavisi için yeni lazer kombinasyonu olan Visu Max Femtosaniye Lazer ve Ex JO Excimer Lazer Cihazları kamu hastanelerinde ilk kez Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne kullanılacak. Bu iki lazer teknolojisinin birlikte kullanılması ile göz kırma kusuru düzeltme ve diğer kornea lazer cerrahisi uygulamalarında bıçak kullanılmasına gerek kalmadan operasyon gerçekleştirileceği belirtildi.

Göz tedavisi için yeni lazer kombinasyonu olan Visu Max Femtosaniye Lazer ve Ex JO Excimer Lazer Cihazları kamu hastanelerinde ilk kez Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne kullanılacak. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde lazer cihazlarının konulduğu odanın açılışı bugün gerçekleştirildi. Açılışa Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, Dekan Prof. Dr. M. Sait Gönen, Başhekim Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan ve öğretim üyeleri katıldı.

Profesör Doktor Osman Şevki Arslan, bu cihazın Türkiye 'de prensip bir şekilde yapılarak Uzmanlara öğretmek, bunun rekabet ortamında daha çok gelişmesini sağlamak ve cerrahi başarıların artmasına katkı sağlamak olduğu ifade etti.

'CİHAZLAR KORNEA VE GÖZLÜK GEREKTİREN KUSURLARI TEDAVİ EDİYOR' İki ayrı cihaz ile başlayan tedavide Femtosaniye cihazı Kornea nakilleri ve gözlük takma kusurlarını tedavi ederken, Excimer lazer cihazı ise gözlükten kurtulmak için tedavi ve bazı kornea yüzey hastalıklarında tedavi etmek amacıyla kullanılan bir lazer cihazı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Osman Şevki Arslan, iki cihazın birbirleri ile kombine olması ile tedavi sürecini olumlu yönde etkilediğini açıkladı. Prof. Dr. Arslan, Anestezi yerine Topik Anestezi yapıldığını belirterek, göz damlaları ile hastaları tedavi ettiklerini, hastalarına tedavi sırasında herhangi bir iğne yapmadıklarını, diğer lazer cihazların aksine bu yeni lazer cihazlarının daha teknolojik bir yapıda olduğunu, şu anda gelişmiş en üst düzey cihaz olduğunu belirtti. Arslan, bu iki cihazın bir arada kullanılmasının hastalara çok olumlu bir fayda sağlayacağını dile getirerek büyük bir yatırım ve tedavi olduğunu ifade etti.

CİHAZLAR HAKKINDAVisu Max Femtosaniye Lazerli Keratom Oftalmik Cerrahi Lazer Cihazı, Femtosaniye lazer teknolojisi, lentikül çıkartma yöntemi (SMİLE) kullanılarak miyop, hipermetrop, astigmat gibi göz kırma kusurlarının düzeltebilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca bu cihaz lazer teknolojisinin sunduğu olanaklar ile kornea nakli ameliyatlarında da kullanabilmektedir. Tam kat kornea naklinde korneanın lazerle kesilmesi, lameller kornea naklinde ise korneanın istenen kalınlıkta disseke edilmesinde oldukça yararlı bir şekilde kullanabilmektedir. Kornea içi halka uygulamaları için tünel hazırlanması bu teknoloji ile mikrometrik olarak yapılabilmektedir.Ex 500 Excimer Lazer Cihazı, Excimer lazer teknolojinin sunduğu olanaklar ile LASİK yöntemiyle miyop, hipermetrop, astigmat gibi göz kırma kusurlarını düzeltebilmenin yanı sıra, korneadaki lekelenmeler, yüzeysel yaralanmalarda kalan izler gibi durumlarda, yüzeysel tıraşlama (PTK) ve yüzeyden kırma kusuru düzeltme (PRK) uygulamalarında da aktif olarak kullanılmaktadır.

