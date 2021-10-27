GPS cihazını sökemeyince kutusunu çaldı çaldılar - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde karayollarına ait GPS ölçüm cihazının plastik kutusu çalındı.

Olay, 21 Ekim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolları ekibi ölçüm yapmak için GPS ölçüm cihazını yeni yapılan alt geçit sanayi kavşağında trafonun yanında bulunan direğin yanına koydu. Bir gün sonra geldiklerinde GPS cihazının yanında bulunan 500 lira değerinde olduğu söylenen kutunun yerinde olmadığı fark edildi. Bölgedeki işyeri güvenlik kameralarını inceleyen karayolları görevlileri bir şahsın GPS cihazını sökemeyince yanında bulunan plastik kutusunu alıp Kızılırmak sanayi sitesi 1. Sokak(ta bir hurdacıya girdiğini belirledi. Polise şikayette bulunuldu. Hurdacıya giden polis ekiplerine iş yeri sahibi, şahısların getirdiği kutunun çalıntı mal olduğunu bilmediğini, plastik niyetine tartıp aldığını ve geri dönüşüme gönderdiğini söyledi.

Hırsızlık olayıyla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN