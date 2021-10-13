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GRAFİKLİ-Kovid-19 vakaları ve testlerin pozitiflik oranı son bir ayda arttı - Son Dakika

GRAFİKLİ-Kovid-19 vakaları ve testlerin pozitiflik oranı son bir ayda arttı

13.10.2021 11:01
GRAFİKLİ-Kovid-19 vakaları ve testlerin pozitiflik oranı son bir ayda arttı

Türkiye genelinde günlük Kovid-19 vakaları ile testlerin pozitiflik oranı, eylül başına oranla arttı.

Türkiye genelinde günlük Kovid-19 vakaları ile testlerin pozitiflik oranı, eylül başına oranla arttı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 1-30 Eylül'de toplam 765 bin 739 Kovid-19 vakası tespit edildi, günlük vaka ortalaması ise 25 bin 525 oldu.

Vaka sayısı 1 Eylül'de 23 bin 946 olarak açıklandı ve 5 Eylül'de 20 binin altına inerek 19 bin 391'e geriledi.

Daha sonra tekrar 20 binin üstüne çıkan vaka sayıları 10 Eylül'de 23 bin 562'ye, 15 Eylül'de 28 bin 224 olarak kayıtlara geçti.

Günlük vaka sayıları, 15-30 Eylül'de 26-29 bin civarında seyretti.

Günlük vaka sayısı, 5 ay sonra tekrar 30 bini geçti

1 Ekim'de 28 bin 873 olan vaka sayısı 6 Ekim'de 30 bin 438'e çıktı. Böylece 5 ay sonra ilk kez günlük vaka sayısı 30 bini geçti.

Ekim ayından önce en son 30 Nisan'da vaka sayısı 30 bini aşmıştı.

Vaka sayısı 10 Ekim'de 28 bin 370, 11 Ekim'de 30 bin 563, 12 Ekim'de de 33 bin 860 olarak açıklandı.

Ekimin ilk 12 gününde toplam 354 bin 905 vaka tespit edilirken, günlük vaka ortalaması 29 bin 575 oldu.

Eylülden bu yana en yüksek pozitiflik oranı 12 Ekim'de kayıtlara geçti.

Ülke genelinde vakaların artmasıyla ekimde, Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı eylüle göre yükseldi. 1 Eylül'de test yapılan her 100 kişiden 7,91'inin testi pozitif çıktı. Bu oran15 Eylül'de yüzde 8,28'e yükseldi.

20-30 Eylül'de yüzde 7,58 ila 8,27 arasında değişen pozitiflik oranı 5 Ekim'de yüzde 8,38'e çıktı.

Pozitiflik oranı 11 Ekim'de yüzde 8,61 olarak kayıtlara geçerken 12 Ekim itibarıyla yüzde 9,46'ya yükseldi.

Günlük vefat sayıları

Ekimde vakalardaki yükselişe rağmen günlük vefat sayılarında eylüle göre artış olmadı.

1-30 Eylül'de 7 bin 344 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, günlük vefat ortalaması 245 oldu.

Eylüldeki en yüksek vefat sayısı 1 Eylül'de 290 olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayında vefat sayısının 200'ün altına indiği tek gün, 193 kişinin hayatını kaybettiği 25 Eylül oldu.

Ekimin ilk 12 gününde ise 2 bin 551 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, bu süreçte günlük vefat ortalaması 212 oldu.

1 Ekim'de 210, 5 Ekim'de 228 olarak kayıtlara geçen vefat sayısı, 10 Ekim'de 196'ya, 11 Ekim'de 188'e gerileyerek 200'ün altına indi.

Vefat sayısı, son günlerdeki azalışının ardından 12 Ekim'de ise 237'ye çıktı.

Türkiye, 6 Ekim, Vefat, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GRAFİKLİ-Kovid-19 vakaları ve testlerin pozitiflik oranı son bir ayda arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: GRAFİKLİ-Kovid-19 vakaları ve testlerin pozitiflik oranı son bir ayda arttı - Son Dakika
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