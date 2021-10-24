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Grip vakaları arttı, 'turşucu köyü'ne akın ettiler - Son Dakika

Grip vakaları arttı, 'turşucu köyü'ne akın ettiler

24.10.2021 11:01
Grip vakaları arttı, 'turşucu köyü'ne akın ettiler

GRİP vakalarının artmasıyla bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen turşuya talep arttı.

GRİP vakalarının artmasıyla bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen turşuya talep arttı. Kemerburgaz'daki Turşucu Köyü'nde de turşu satışları artış yaşandı. Turşucu Köyü'nde bulunan turşucu esnafı ise İstanbul farklı noktalarından turşu almaya gelenlerin en çok lahana, salatalık ve biber tercih ettiğini söyledi.

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen turşuya talep arttı. Kemerburgaz'daki 'Turşucu Köyü'nde de turşu satışları artış yaşandı. Turşucu Köyü'nde bulunan turşucu esnafı ise İstanbul farklı noktalarından turşu almaya gelen vatandaşların en çok lahana, salatalık ve biber tercih ettiğini söyledi.

"TURŞU SATIŞLARIMIZ YÜKSELDİ"

Kemerburgaz'da turşuculuk yapan Egemen Demir, "Türk geleneği olarak kış aylarının gelmesiyle turşuya talep arttı. Yine kış ile sofralarımıza yağ oranı yüksek yemekler gelmeye başladı. Bu yemekler de turşusuz olmaz. Bu nedenle bizim turşu satışlarımız şu an yükseldi. Zaten turşuculukta yazın kurum zamanıdır, kışın satış. Turşuların tüm çeşitlerinin kilosu 22 liradır. Turşu probiyotik bir ürün olduğu için doğal antibiyotik etkisi var. Özellikle de turşu suyu. İyi bir turşu öncelikle görselinden anlaşılır. Parlak olması gerekir. Aynı zamanda turşuyu tattığınız zaman tuz oranı yerinde olmalı. En iyi turşu da bu şekilde anlaşılır. Vatandaşların en çok tercihi ise salatalık, lahana ve biber oluyor." dedi.

"HAVALARIN SOĞUMAYA BAŞLAMASIYLA YOĞUNLUKTA ARTMIŞ DURUMDA"

Turşunun probiyotik olduğu için çok yararlı olduğunu belirten Kemerburgaz'da turşuculuk yapan Semiha Demir, "Vatandaşlarımız iyi turşu satın almalı. İyi turşu yerken boğazı yakmaz. Vatandaşlar en çok lahana ve salatalık turşusuna talep gösteriyor. Şu an havaların soğumaya başlamasıyla yoğunlukta artmış durumda. Beylikdüzü'nden Kemerburgaz'a turşu almaya gelenler var. Bütün turşu çeşitlerimizin kilosu 22 lira. Sadece bamya ve sarımsak turşusunun kilosu 40 lira" dedi.

"5 KİLO TURŞUYA 66 LİRA VERDİM"Turşu almaya geldiğini söyleyen Murat Çelik, "Turşuyu Anadolu insanı olarak çok seviyoruz. Özellikle lahana, salatalık, biber ve turşu suyunu çok seviyoruz. Şu an 5 kilo turşuya 66 lira verdim" ifadelerini kullandı. Mustafa Çalış ise "Lahana, biber ve fasulye turşusu almaya geldim. İyi turşuyu yedikten sonra anlıyorum. Turşu kışın daha çok yeniliyor" ifadelerini kullandı.

Turşuyu antibiyotik olarak kullandığını belirten Nimet Gündoğdu, "Zencefil turşusunun çok güzel olduğunu söylediler almaya geldik. Şu an havalar soğumaya başladı. Hastalıklar için antibiyotik gibi kullanıyoruz. O yüzden turşu suyu da alacağım" dedi.


Grip vakaları arttı, 'turşucu köyü'ne akın ettiler
Grip vakaları arttı, 'turşucu köyü'ne akın ettiler
Grip vakaları arttı, 'turşucu köyü'ne akın ettiler
Grip vakaları arttı, 'turşucu köyü'ne akın ettiler
Grip vakaları arttı, 'turşucu köyü'ne akın ettiler
Grip vakaları arttı, 'turşucu köyü'ne akın ettiler
Grip vakaları arttı, 'turşucu köyü'ne akın ettiler
Grip vakaları arttı, 'turşucu köyü'ne akın ettiler
Grip vakaları arttı, 'turşucu köyü'ne akın ettiler
Grip vakaları arttı, 'turşucu köyü'ne akın ettiler
Grip vakaları arttı, 'turşucu köyü'ne akın ettiler
Grip vakaları arttı, 'turşucu köyü'ne akın ettiler
Grip vakaları arttı, 'turşucu köyü'ne akın ettiler

Demir Türk, İstanbul, Grip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Grip vakaları arttı, 'turşucu köyü'ne akın ettiler - Son Dakika


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