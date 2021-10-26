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GTÜ Öğrencisi yazmayı öğreten defter icat etti - Son Dakika

GTÜ Öğrencisi yazmayı öğreten defter icat etti

26.10.2021 17:17
GTÜ Öğrencisi yazmayı öğreten defter icat etti

GTÜ öğrencisi yazı yazmayı yeni öğrenenler için devrim oluşturacak bir şablon defter geliştirdi. Bu defter öğrencinin elini tutup, pratik yaptırıp, yazı yazmayı öğretiyor.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Girişimcilik Yüksek Lisans Programı Öğrencisi Halil Dalgıç; üç yıllık ARGE ile geliştirdiği Çukur izli şablon defterin patentini aldı.

"Çukur İzli Defter" aynı derinlikte çukur izlerde; el, göz ve beyin koordinasyonu sağlarken, kişinin psikomotor-kas gelişimini destekliyor. Adım adım derinliği azalan çukur izlerde, yeni yürümeye başlayan çocuğun elinin yavaş yavaş bırakıldığı gibi pratik yaptırıp yazıyı öğretiyor. Çukur izlerin kademeli azalması: Öğrenciye psikolojik ve fizyolojik olarak çukur izlerin biteceğinin, bu davranışı izsiz yapmayı öğrenmesi gerektiği mesajını bilinçaltına veriyor. Şablon defterde sayfalar kartondan ve harfler-rakamlar azalan derinlikte çukur izli işli olarak yer alıyor.

Sosyal Bİlimler Enstitüsü, Gebze Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans, Girişimcilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel GTÜ Öğrencisi yazmayı öğreten defter icat etti - Son Dakika


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