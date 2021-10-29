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Guantanamo'dan bir mahkum ilk kez CIA'in işkencesine ilişkin mahkemeye detaylı ifade verdi - Son Dakika

Guantanamo'dan bir mahkum ilk kez CIA'in işkencesine ilişkin mahkemeye detaylı ifade verdi

29.10.2021 17:41
Guantanamo'dan bir mahkum ilk kez CIA'in işkencesine ilişkin mahkemeye detaylı ifade verdi

ABD'nin terör şüphelilerinin tutulduğu Guantanamo hapishanesinde tutuklu bulunan bir mahkum, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) mahkumlar üzerinde uyguladığı ve işkence olarak nitelendirilen sorgulama tekniklerini ilk kez anlattı.

ABD'nin terör şüphelilerinin tutulduğu Guantanamo hapishanesinde tutuklu bulunan bir mahkum, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) mahkumlar üzerinde uyguladığı ve işkence olarak nitelendirilen sorgulama tekniklerini ilk kez anlattı.

Associated Pressin (AP) haberine göre, uzun süre Maryland eyaletinin Baltimore kentinde yaşayan ve El Kaide muhbiri olmakla suçlanan Macid Khan isimli bir Guantanamo mahkumu, "savaş suçu işleme" suçlamasıyla jürinin karşısına çıktı.

Guantanamo'ya 2006'da getirilmeden önce 3 yıl bilmediği bir ülkede "karanlık mekanlar" olarak nitelendirilen CIA yerleşkelerinde tutulduğunu belirten Khan, burada hiç gün ışığı görmediğini ve tek muhatabının gardiyanlar ve CIA ajanları olduğunu söyledi.

Küba kıyılarındaki Guantanamo'da tutulan bir mahkumun en detaylı ifadesinde Khan, yaşadıklarını "Sorgulanırken öleceğimi düşündüm." sözleriyle dile getirdi.

Khan, sorgulamalar esnasında uzun süre çıplak şekilde tavandan baş aşağı sarkıtıldığını, günlerce uyanık kalması için sürekli üzerine buzlu su atıldığını, boğulma derecesine gelene dek başının suya sokulduğunu, dövüldüğünü, cinsel tacize uğradığını ve günlerce aç bırakıldığını aktardı.

Bazen mıntıkası açıklanmayan denizaşırı yerlerde de sorgulamalar olduğunu söyleyen Khan, "Onlara durmaları için yalvardım ve hiçbir şey bilmediğime yemin ettim. Eğer verecek bir istihbaratım olsaydı zaten verirdim ama yoktu." ifadesini kullandı.

Khan, yaşadıklarının bir Senato raporunda "işkence" olarak geçtiğinin anımsatılması üzerine, "Bu görüşe katılıyorum. Ne kadar çok onlara iş birliği yapacağımı söylersem o kadar çok işkenceye maruz kaldım." dedi.

Khan'ın 25 ila 40 yıl hapsi isteniyor

Bugün ve yarın askeri mahkeme önünde ifade verecek Khan'ın 25 ila 40 yıl hapsi isteniyor ancak ABD'li yetkililer ile yaptığı iş birliği nedeniyle bu cezanın azaltılması bekleniyor.

Bu kapsamda Khan'ın 11 yıla kadar cezası düşecek ve bu ceza Khan'ın Şubat 2012'de suçunu itiraf etmesinden bu yana işletilecek. Khan'ın 11 yıl ceza alsa bile 2022 Şubat'ta serbest bırakılması gerekiyor.

Khan'ın vatandaşı olduğu ülkesi Pakistan'a dönüşüne izin verilmeyeceği, bunun yerine henüz bilinmeyen üçüncü bir ülkeye gönderilmesi bekleniyor.

Şu anda 41 yaşında olan Khan, El-Kaide muhbiri olduğunu itiraf etmiş ve uygulanmayan birkaç saldırı planının içinde yer aldığını söylemişti.

ABD'de "insan hakları" tartışmalarına yol açan Guantanamo'da şu anda 39 mahkum tutuluyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Guantanamo, Mahkum, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Guantanamo'dan bir mahkum ilk kez CIA'in işkencesine ilişkin mahkemeye detaylı ifade verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Guantanamo'dan bir mahkum ilk kez CIA'in işkencesine ilişkin mahkemeye detaylı ifade verdi - Son Dakika
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