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Guatemala'da üç teknede 650 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika

Guatemala'da üç teknede 650 kilogram kokain ele geçirildi

13.10.2021 07:28
Guatemala'da üç teknede 650 kilogram kokain ele geçirildi

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, deniz polisinin açık denizde şüphelenerek durdurduğu üç tekneden 650 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, deniz polisinin açık denizde şüphelenerek durdurduğu üç tekneden 650 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, Pasifik Okyanusu'nun güneyinde şüphe üzerine durdurulan 3 teknede gizlenmiş yüklü miktarda kokain tespit edildi.

Guatemala Pasifik Deniz Komutanlığına bağlı ekiplerin teknelerde yaptığı aramada, 650 kilogram kokain ele geçirildi.

Ekipler, 3'ü Ekvador uyruklu, 2'si Guatemalalı olmak üzere 5 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Uyuşturucu trafiği ve Guatemala'nın rolü

ABD makamlarına göre, Güney Amerika ülkelerinden gönderilen uyuşturucu, uçak, tekne ve denizaltılarla uluslararası kartellerin de aracılığıyla Orta Amerika ve Meksika üzerinden geçiyor.

Guatemala, coğrafi konumunun avantajı nedeniyle Güney Amerika'dan ABD'ye gönderilmek istenen uyuşturucu için köprü vazifesi görüyor.

Guatemalalı yetkililere göre, ülkede her yıl uyuşturucu kaçakçılığı ve çete operasyonlarında 3 bin 500 kişi hayatını kaybederken, ABD'ye ulaşan uyuşturucunun yüzde 90'ı Orta Amerika ülkelerinden geçiyor.

Guatemala resmi kayıtlarına göre, geçtiğimiz yıl operasyonlarda 13,6 tondan fazla kokain ele geçirilirken, bu yılki rakamlar 7 tonu aştı.

Orta Amerika, Uyuşturucu, Guatemala, Kokain, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Guatemala'da üç teknede 650 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Guatemala'da üç teknede 650 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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