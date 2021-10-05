Ankara'nın Güdül ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi Yusuf Solmaz, son yolculuğuna uğurlandı.
Yelli Mahallesinde ikamet eden ve uzun süredir nefes darlığı sorunu yaşayan Solmaz (93), hayatını kaybetti.
Solmaz'ın naaşı, mahallesinde düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Törene İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Emniyet Müdürü Murat Evren, İlçe Jandarma Komutanı Harun Atuçuranoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Güdül'de hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi - Son Dakika