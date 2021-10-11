Gülnar'da ORKÖY kapsamında bir kooperatife iş makinesi desteği verildi - Son Dakika

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, Orman Köylerini Destekleme ve Yerinde Kalkındırma Projesi (ORKÖY) kapsamında Gülnar ilçesinde faaliyet gösteren bir tarım kooperatifine iş makinesi desteği verildi.

Kuskan Mahallesi'nde faaliyet gösteren kooperatifte düzenlenen törende, ORKÖY kapsamında satın alınan iş makinesi yetkililere teslim edildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, törendeki konuşmasında, Gülnar'a bu yıl içerisinde 2 milyon 568 bin 150 lira kredi desteği verildiğini belirterek, orman köylüsüne desteklerinin süreceğini ifade etti.

Törene, Kaymakam Yunus Emre Bayraklı ve Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da katıldı.