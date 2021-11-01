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Gültekin ailesinin avukatı Koçoğlu; "Cemal Metin Avcı'nın savunması kurgudur" - Son Dakika

Gültekin ailesinin avukatı Koçoğlu; "Cemal Metin Avcı'nın savunması kurgudur"

01.11.2021 16:54

Gültekin ailesinin avukatı Koçoğlu; "Cemal Metin Avcı'nın savunması kurgudur"MUĞLA Pınar Gültekin cinayeti davasının 7'nci duruşması Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülürken, duruşma sonrası Pınar Gültekin'in avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Cemal Metin Avcı'nın savunmasının kurgu...

Gültekin ailesinin avukatı Koçoğlu; "Cemal Metin Avcı'nın savunması kurgudur"

MUĞLA Pınar Gültekin cinayeti davasının 7'nci duruşması Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülürken, duruşma sonrası Pınar Gültekin'in avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Cemal Metin Avcı'nın savunmasının kurgu olduğunu iddia etti.

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Pınar Gültekin'in aile avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, "Duruşmada Cemal Metin Avcı pek çok soruda kaçamak cevap veriyor. Çünkü Cemal Metin Avcı'nın savunması kurgu bir savunmadır. Kurguyu unuttuğu için yeniden savunma yapmıyor. ABD'ye yeniden müzekkere yazılacak. Uzun bir süreç olacak. Olan sadece yargılama sürecini uzatmak oluyor maalesef" dedi.

Avukat Koçoğlu açıklamasının devamında, "Bir önceki celse ABD'den müzekkere cevabı duruşma sırasında gelmişti. Biz sırf Pınar'ın söylendiği gibi olmadığını herkese ispatlamak için incelemek istedik. Pınar hakkında Amerika'dan gönderilen evraklar açılmıyor. Bunu açamayan sadece biz değiliz. Evrak önce tercüme edildi. Muğla Siber Suçlara gönderildi. Biz açamayız dediler. Ardından Ankara Siber Suçlar Daire Başkanlığı'na gönderildi. Onların da cevabı bugün geldi. Onlar da biz açamayız diyorlar. Yani Amerika'dan 11,5 aydır beklediğimiz evraklar geldi ama açılmıyor. Bugün duruşmada bu evrakların bir daha istenmemesi gerektiğini söyledik. Yine 11,5 ay beklenecek. Evrak istenen yer Muğla'da, İstanbul'da değil, Amerika'da. Biz dedik ki dava 11,5 ay daha ertelenecek. Ayrıca bu evrak maddi gerçeği ortaya koymayacaktı. Onlar da biliyorlar gerçeği fakat duruşmayı uzatmaya çalışıyorlar. Ancak mahkeme yeniden yazmaya karar verdi ve şifreyi yeniden istiyor. Uzun bir süreç olacak. Olan sadece yargılama sürecini uzatmak oluyor maalesef. Bir de bu celse meslektaşımız Doğukan Uzakgiden dinlenecekti. Kendisinin hem Selim Avcı, hem de Eda Avcı ile bağ evinde telefon görüşmesi vardı. Ancak meslektaşımız tanıklıktan çekilme hakkını kullandı. Tabi ki bu haktı. Fakat bize göre bu hakkın kullanılmaması gerekiyordu. Zira, avukatlık faaliyeti dosyada yoktu. Kendisi Cemal Metin Avcı'nın müdafisi idi. Buraya gelmesinin nedeni Cemal Metin Avcı değil, ailesiydi. Biz buna da itiraz ettik. Hatta ilginçtir, sanık avukatları da dinlenmesini istedi. Cemal Metin Avcı dahil tanık dinlensin dedi. Tabii ki kendi takdiridir. Fakat dinlenseydi birçok gerçek açığa çıkacaktı. Ayrıca sanık Cemal Metin Avcı pek çok soruda kaçamak cevaplar verdi. Sorulara 'ifademde söylemiştim', 'şu an hatırlamıyorum' gibi cevaplar verdi. Çünkü Cemal Metin Avcı'nın savunması kurgu bir savunmadır. Kurguyu unuttuğu için yeniden savunma yapmıyor. Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum diyor" dedi.

Gültekin ailesinin avukatı Koçoğlu; Cemal Metin Avcı'nın savunması kurgudur
Gültekin ailesinin avukatı Koçoğlu; Cemal Metin Avcı'nın savunması kurgudur
Gültekin ailesinin avukatı Koçoğlu; Cemal Metin Avcı'nın savunması kurgudur
Gültekin ailesinin avukatı Koçoğlu; Cemal Metin Avcı'nın savunması kurgudur

Amerika Birleşik Devletleri, Pınar Gültekin, Metin Avcı, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gültekin ailesinin avukatı Koçoğlu; 'Cemal Metin Avcı'nın savunması kurgudur' - Son Dakika


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