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Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu

20.10.2021 10:28
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu

Gümüşhane'de kargodaki kolide bulunan boks eldivenine gizlenen uyuşturucu maddeler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Gümüşhane'de kargodaki kolide bulunan boks eldivenine gizlenen uyuşturucu maddeler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucu İstanbul'dan kargo ile uyuşturucu madde gönderileceği bilgisi alması üzerine ilgili kargo firmasına giderek narkotik madde arama köpeği "Alex" ile arama yaptı. Köpeğin bir kargo paketine tepki vermesi sonucu suçüstü yapılması amacıyla kargo takibe alındı.

Yapılan takip sonucunda kargoyu teslim alan M.A.K ve E.T isimli şahıslar evlerine girerken durduruldu. Kargo paketini açarak inceleme yapan ekipler boks eldiveni içerisinde gizlenmiş şekilde daralı ağırlığı 21,77 gram olan metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan gönderdiği değerlendirilen M.O isimli şahıs ise Gümüşhane'ye gelir gelmez ekiplerce takip edilerek gözaltına alındı.

Olayın ardından 3 şahsın da evlerinde yapılan aramalarda iki parça halinde daralı ağırlıkları biri 0,27 gram diğeri 0,53 gram olmak üzere toplam 0,80 gram olan metamfetamin maddesi ve metamfetamin içiminde kullanılan 3 adet bong diye tabir edilen içinde uyuşturucu madde kalıntıları bulunan materyaller ile bir adet siyah renkli üzerinde marka ve model bilgisi olmayan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınarak haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatılan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken ruhsatsız tabancayla ilgili M.O. isimli şahsa 6136 sayılı kanuna muhalefet etme suçundan işlem yapıldı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu
Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gümüşhane, Boks, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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