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GÜNDEM / 1 Kasım 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 1 Kasım 2021

01.11.2021 08:58
GÜNDEM / 1 Kasım 2021

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları Toplantısı"na iştirak edecek.

(Aydın/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da "AFAD İl Müdürlerine Yönelik 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı" ile "Strateji Başkanlığı 2021 Açık Kapı Eğitim Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2022 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü binasında tarımsal desteklere ilişkin açıklamada bulunacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi'nde ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İskoçya'da 26'ncı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP26) düzenleniyor.

(Glasgow) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması"nın ödül törenine katılacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir- Adana Demirspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Giresun/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'in 11. haftası Bursaspor-Ankara Keçiörengücü, Adanaspor- Altınordu maçlarıyla sona erecek.

(Bursa/Adana/20.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftası Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş- Tokat Belediye Plevne ve Arkas Spor-Ziraat Bankkart maçlarıyla tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/14.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 6. haftadan tek maç yapılacak.

(Eskişehir/15.00) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Golf, Hava Sporları ve Muaythai Federasyonlarının olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını AA'ya değerlendirdi:

" (Paris Anlaşması) Türkiye'ye sağlanan 3 milyar 157 milyon dolarlık finansmanla iklim değişikliğiyle mücadelemizi daha etkin bir şekilde yürüteceğiz"

"Bu finansmanı bir kaldıraç etkisiyle düşünüp 4-5 katı daha büyüklükte projeyi bu çerçevede yönetiyor olacağız. Sürdürülebilir ekonomi için, yeşil kalkınma için yeşil üretim için bu kaynağı 3 sene içinde kullanacağız"

"2053'e geldiğimizde net sıfır emisyona ulaştığımız, karbon nötr bir ülke olduğumuz bir sürece dahil oluyoruz"

(Hasan Ay/Glasgow)

2- Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın sayılı tesislerinden "Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi" kapılarını AA'ya açtı

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük:

"Tamamen son teknolojiye sahip Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi'nde aynı anda 42 YHT setinin bakım çalışmaları düzenli şekilde yapılabiliyor"

"YHT setlerinin periyodik ve servis öncesi-sonrası bakımları ile ağır bakımları, araç üreticisi firma tarafından belirlenen zaman ve kilometre değerleri kapsamında uluslararası standartlar dikkate alınarak özenle yapılıyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Hazine taşınmaz portföyü genişletilerek yatırımcılara açılacak

2022-2024 döneminde toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı vatandaşlara arz edilecek

2020 başından itibaren 43,3 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz eğitim, tarım ve hayvancılık, turizm ve diğer amaçlı yatırımlar için ilana çıkarıldı

Yaklaşık 501,5 milyon lira yatırım tutarı ve 2 bin 48 kişilik istihdam taahhüdü karşılığında 5,6 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı tesis edildi

(Deniz Çiçek/Ankara)

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Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 1 Kasım 2021 - Son Dakika


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