GÜNDEM / 10 Ekim 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Formula 1 Dünya Şampiyonası Türkiye Grand Prix'si

Şampiyonanın 16. yarışı Türkiye Grand Prix'si, Intercity İstanbul Park'ta yapılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kupa törenine katılacak.

Yarışları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da izleyecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenecek "Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Irak'ta erken genel seçimler için seçmenler sandık başına gidiyor.

(Bağdat/Kerkük/Erbil) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve takımdan bir futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda pazartesi günü deplasmanda Letonya ile yapacakları maç öncesi Daugava Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; ay-yıldızlılar son çalışmasını yapacak.

Letonya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics de maç öncesi Daugava Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak ve takım son antrenmanını gerçekleştirecek.

(Riga/19.00/19.30/16.15-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya Güreş Şampiyonası, Norveç'te grekoromen stil 63, 67 ve 87 kilolarda yapılacak repesaj ve finallerle sona erecek.

3- TFF 2. Lig gruplarında 7. hafta maçları yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Gaziantep Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Semt77 Yalovaspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom maçlarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/13.00/Yalova/15.30/İstanbul/18.00/20.15) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2. haftaya 3 maçla devam edilecek.

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftası Cizre Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş-Arkas Spor, Spor Toto-Halkbank, Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçlarıyla tamamlanacak.

(Şırnak/Afyonkarahisar/14.00/Ankara/İzmir/15.00/Tokat/15.30/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

7- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ikinci maçında Porsuk Spor Salonu'nda İsveç'le karşı karşıya gelecek.

(Eskişehir/18.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Eylül ayında spor ve lüks otomobil satışları "gaza bastı"

Geçen ay Türkiye'de 59 Porsche, 16 Jaguar, 15 Maserati, 5 Lexus, 3 Lamborghini, 2 Aston Martin, 1 Ferrari ve 1 de Bentley marka otomobil satıldı

Dokuz aylık dönemde ise 482 Porsche, 152 Lexus, 80 Jaguar, 61 Maserati, 24 Aston Martin, 18 Ferrari, 12 Lamborghini ve 9 Bentley satışı gerçekleşti

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

2- PTT, Türkiye Kart ile farklı şehirlerde aynı ulaşım kartının kullanımını sağlayacak

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten:

"Türkiye Kart, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak"

"Birçok belediye ile anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız"

"PttAVM.com'daki fahiş fiyatlara müdahalelerde bulunmaya devam ediyoruz. İlgili firmalara gerekli uyarılarımız yapıyoruz. Gerektiğinde de mağazalarımızla ilgili işlemler yapıyoruz"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/İstanbul)

3- İstanbul'un son kazancıları mesleği öğretecek çırak bulamıyor

Kazancı Osman ve Hakan Kaya kardeşler, Fatih Küçükpazar'daki tarihi Ali Paşa Han'ı içerisinde baba mesleğini icra ediyor

Osman Kaya:

"Babam vefat ettikten sonra kardeşimle beraber çalışmaya devam ediyoruz. Ancak artık çırak yetişmiyor. Bizden sonra bu işi yapacak kimse yok. İstanbul'da kazan tamircisi sadece birkaç yer kaldı"

Hakan Kaya:

"Burası 60 senelik bir işletme. Dolayısıyla burayı bilen birçok insan var, hatta kullandığımız telefon bile aynı. İnsanlar bizi biliyor ve birbirlerine tavsiye ediyor. Yaptığımız iş de müşteriyi memnun ediyor. Zaten ev ürünü iş de yapmıyoruz, genelde büyük firmalara hitap ediyoruz"

(Kübra Kara/İstanbul)

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