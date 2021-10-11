GÜNDEM / 11 Ekim 2021 - Son Dakika

6 Nisanı 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Latin Amerika Parlamentosu (Parlatino) Başkanı Jorge Pizarro Soto ile görüşecek. Şentop, Türkiye'nin Parlatino'ya gözlemci üye olması dolayısıyla düzenlenecek imza töreni ile Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasının 21. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(TBMM/11.00/11.30/Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'nde görüşecek.

(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı DP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yalova Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileriyle İstişare Toplantısı'na ve AK Parti Yalova İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Yalova/10.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın faaliyetleri hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TCMB, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, ağustos ayına ilişkin işgücü istatistikleri ve kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümünde düzenlenecek zirveye katılacak.

(Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek.

(Riga/21.45) (Fotoğraflı)

Avrupa Elemeleri'ne E, G, H ve J gruplarında yapılacak toplam 11 maçla devam edilecek.

ÖZEL HABER

1- Delta varyantı yoğun bakım hastalarının yaş ortalamasını düşürdü

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü:

"Delta varyantı gençlerde hem daha fazla görülüyor hem de çok ağır vakalarımız var. Şu anda serviste, yoğun bakımda takip ettiğimiz hastalarımızın yaş ortalaması 25-35. Önceden hastalığı yok. Sapasağlam insanlar bunlar. Bakıyorsunuz çok ağır bir tabloyla karşımıza geliyor. Entübe oluyor. Yoğun bakımda takip ediliyor. Kaybettiklerimiz de oluyor. Oysa bunları önlemek mümkün"

"(Gençlerde vaka oranlarının yükselmesi) Bunun sebebi yaşlı popülasyonun, kronik hastalığı olanların ve sağlık çalışanlarının iyi aşılanmış olması. Ancak gençlerimiz bu konuda biraz isteksiz davrandılar. Kendilerini güvende hissettiler. 'Biz genciz, bize bir şey olmaz, virüs bize bulaşmaz, bulaşsa da hasta olmayız, ayakta atlatırız.' gibi düşündüler. Ama öyle değil"

(Elif Küçük/İstanbul)

2- Yerli x-ray tarama cihazı sayesinde 5 milyon dolar ülkede kaldı

Alışveriş merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, havaalanları gibi birçok yerde yaygın olarak kullanılan ve yurt dışından tedarik edilen x-ray bagaj tarama cihazı ihtiyacı için geliştirilen Işınım, sahada başarıyla görev yapıyor

HAVELSAN Teknoloji Radar Genel Müdürü İzzet Şirin:

"200'ün üzerinde cihaz üretildi, teslimatları yapıldı. Sahada başarılı şekilde kullanılmaya devam ediliyor. Bu sayede yurt içinde 5 milyon doların üzerinde bir kaynak kalmış, yerli istihdam yaratılmış oldu"

"Mevcuttaki versiyona ilave yetenekler ve farklı tarama sistemlerinin de dahil olduğu çözümleri savunma sanayimizin önemli bir şirketiyle iş birliği kapsamında geliştirmeye devam ediyoruz. Yakında bunlar da kullanıma girecek"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Otizmin ilacı, bireysel ihtiyaçlara göre planlanmış özel eğitim

SBÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özalp Ekinci:

"Otizmin tedavisi özel eğitimdir. İhtiyacı olanın tanı alması, ihtiyacı olan çocukların çocuk psikiyatri hekimine ulaşması, tanıdan sonra da kaliteli ve ihtiyaçlarına göre planlanmış özel eğitime ulaşmak ve sürdürmek çok önemli"

"Otizmin ağır ve hafif olanlarını hepsini bir araya kattığımızda toplumda görülme sıklığı yüzde 1 ile 2 arasında. Otomatikman otizm ciddi bir halk sağlığı sorunu. Otizm toplumda az görülen bir durum değil"

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Emel Sarı Gökten:

"Otizmli çocuklar ayrı değil, yani bizden kopuk, yalnız yaşaması gereken insanlar değil. Onlar etiketlenmesi gereken çocuklar değil, her biri bizim çocuğumuz"

(Hatice Şenses/İstanbul)

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