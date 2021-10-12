Üye Girişi
GÜNDEM / 12 Ekim 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 12 Ekim 2021

12.10.2021 08:57
GÜNDEM / 12 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanacak G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanacak G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Şehir Planlama ve Mimarlık Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev ile bir araya gelecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek ve şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ve beraberindeki heyetle bir araya gelecek ve Türkiye ile Rusya arasındaki "Ortak Turizm Eylem Planı"nı imzalayacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

HDP ve MHP'nin TBMM Grup toplantıları yapılacak.

Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İtalya'da düzenlenen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Sorrento) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Siber Kalkan 2021 Tatbikatı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, ağustos ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 6. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Nur Sultan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- G20 ülkelerinin liderleri, dönem başkanı İtalya'nın girişimiyle Afganistan'ı görüşmek üzere video konferans toplantısında bir araya gelecek.

(Roma)

4- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Anadolu Efes, Fransa'nın LDLC Asvel, Fenerbahçe Beko da Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Lyon/Berlin/21.00) (Fotoğraflı)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında F Grubu'nda TOFAŞ, Estonya'nın Kalev Cramo takımını konuk edecek.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2021-2022 sezonu başlayacak; E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Karadağ'ın Mornar Bar takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2. hafta maçları yapılacak. Yeşilyurt-Sarıyer Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank, Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor, Karayolları-Bolu Belediyespor, PTT-Mert Grup Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru-Türk Hava Yolları karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/16.00/18.00/18.30/Ankara/16.00/18.30/Aydın/15.00/Aksaray/18.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Enerji krizi, emisyon krizine yol açabilir

Doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışlar nedeniyle yaşanan enerji krizinde, bazı ülkelerin elektrik üretiminde kömüre geçiş yapması karbon emisyonlarında beklenenden hızlı artış riski oluşturuyor

Bu yıl ocak-ağustos dönemindeki karbon emisyonları şimdiden tarihi seviyenin görüldüğü 2019'un aynı dönemindeki değerlerin yüzde 1 altında bulunuyor

Karbon emisyonları bu yıl ocak-ağustos döneminde salgına karşı karantina kurallarının uygulandığı 2020'nin aynı dönemine göre ise yüzde 7 arttı

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

2- AB ile Birleşik Krallık arasında Brexit kavgası bitmiyor

Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'la ticareti limanlarında gümrüğe tabi tutulurken, Londra, AB'den İrlanda protokolünün değiştirilmesini talep ediyor

Cebelitarık'ın konumu, iki tarafın ilişkilerini geren bir başka başlık olarak öne çıkıyor

İngiltere, yarımadanın kendi siyasi statüsünü belirleme hakkına sahip olduğunu savunuyor

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istiyor

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

3- Piyanodaki yeteneğiyle hocalarını şaşırtan otizmli Azat üniversite yolunda destek bekliyor

Güzel sanatlar lisesi öğrencisi Azat, üstün yeteneği sayesinde birkaç kez dinlediği bir eseri piyanoda çalabiliyor

Müzik eğitimi konusunda desteğe ihtiyacı olan otizmli Azat Çalğın, yeteneği doğrultusunda üniversite okumak istiyor

Anne Sevinç Çalğın:

"Azat'ı tanıyan müzik hocaları, onda özel yetenek olduğunu vurguluyor. Nota bilmeden bir parçayı birkaç kere dinleyerek piyanoda çalabiliyor. Çocuğumun bu yeteneğinin üzerine gitmek, bu konuda eğitim almasını istiyorum"

"Lise bitiyor. Önümüzde üniversite var. İmkanlarımızla mümkün değil, ama destek ve sponsorla biraz çalıştırılabilse, hazırlık yapılabilse yetenek sınavıyla hocaları Azat'ı üniversitede görebiliyor"

"Çocuğumla ilgili 'Bir müzisyen bir gün bir yerde Azat'ı fark etse. Mesela Fazıl Say bir yerde Azat'la rastlaşsa, Azat'ın elinden tutsa.' diye hayal kuruyorum"

Müzik Öğretmeni Filiz Çağla:

"Azat'la çalışırken hayran kalıyorum. Öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum. Bir, iki, üç haftada yaptığım şeyi o söylediğim anda hemen yapıyor. Şaşkınlığa uğruyorum"

(Hanife Sevinç/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

G20 Liderler Zirvesi, Vahdettin Köşkü, cumhurbaşkanı, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 12 Ekim 2021 - Son Dakika


Son Dakika

Stefan Kuntz, neden hüngür hüngür ağladı? Sebebi çok daha duygusal 09:00 Stefan Kuntz, neden hüngür hüngür ağladı? Sebebi çok daha duygusal Aşı karşıtlarının 08:35 Aşı karşıtlarının "Kalp iltihabına neden oluyor" kanıtı ortadan kalktı! Üniversite çalışmayı geri çekip, özür diledi Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi 08:05 Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi
Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak 07:26 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı 07:15 Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı 21:46 Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlıların cezası belli oldu 19:26 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlıların cezası belli oldu İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti 19:16 İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti

Son Dakika Haberleri
09:03 "Tarkan değil Tarzan" diyen Megastar, yeni imajıyla takipçilerini şaşırttı
08:41 Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda
08:34 Aşı karşıtlarının "Kalp iltihabına neden oluyor" kanıtı ortadan kalktı! Üniversite çalışmayı geri çekip, özür diledi
08:11 Uçak yerleşim yerine düştü, savaş alanına dönen bölgede: 2 ölü
08:05 Mehmet Ceyhan'dan önemli çağrı: Artık devletin ek önlemler alma zamanı geldi
08:04 Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi
07:41 İstanbul'un göbeğinde bir taksi ata çarptı! Hayvan öldü, 2 kişi yaralandı
07:26 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyalini güvenlik uzmanı yorumladı: Bu geçmiştekilerden farklı olacak
07:20 Dünya Kupasına son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek o ihtimaller
18:55 Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti
"Tarkan değil Tarzan" diyen Megastar, yeni imajıyla takipçilerini şaşırttı         
09:04
Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda Eski CHP'li vekil, parti içindeki son durumu değerlendirdi: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı benimsenmiş durumda         
08:41
Uçak yerleşim yerine düştü, savaş alanına dönen bölgede: 2 ölü Uçak yerleşim yerine düştü, savaş alanına dönen bölgede: 2 ölü         
08:12
Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi Ceren Moray'dan, Nihal Yalçın'a tepkileri gündem olan Tamer Karadağlı'ya tepki geldi         
08:04
Dünya Kupasına son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek o ihtimaller Dünya Kupasına son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek o ihtimaller         
07:20
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında yaptığı mimiklerle tepki çeken Tamer Karadağlı'ya Bahçeli'den destek         
21:05
Burak Sergen'in uğradığı ihanette şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok Burak Sergen'in uğradığı ihanette şok detaylar! Bu kadarı Sadakatsiz dizisinde bile yok         
19:23
9 yıl sonra cansız bedenleri bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittikleri belirlendi 9 yıl sonra cansız bedenleri bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittikleri belirlendi         
17:16
Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı         
17:13
15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı         
16:55
Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak         
16:41
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak         
15:31
Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir         
15:26
Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti         
14:29
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 09:10:11. #1.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 12 Ekim 2021 - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement