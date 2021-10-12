GÜNDEM / 12 Ekim 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanacak G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Şehir Planlama ve Mimarlık Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev ile bir araya gelecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek ve şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ve beraberindeki heyetle bir araya gelecek ve Türkiye ile Rusya arasındaki "Ortak Turizm Eylem Planı"nı imzalayacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

HDP ve MHP'nin TBMM Grup toplantıları yapılacak.

Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İtalya'da düzenlenen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Sorrento) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Siber Kalkan 2021 Tatbikatı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, ağustos ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 6. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Nur Sultan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- G20 ülkelerinin liderleri, dönem başkanı İtalya'nın girişimiyle Afganistan'ı görüşmek üzere video konferans toplantısında bir araya gelecek.

(Roma)

4- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Anadolu Efes, Fransa'nın LDLC Asvel, Fenerbahçe Beko da Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Lyon/Berlin/21.00) (Fotoğraflı)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında F Grubu'nda TOFAŞ, Estonya'nın Kalev Cramo takımını konuk edecek.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2021-2022 sezonu başlayacak; E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Karadağ'ın Mornar Bar takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2. hafta maçları yapılacak. Yeşilyurt-Sarıyer Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank, Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor, Karayolları-Bolu Belediyespor, PTT-Mert Grup Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru-Türk Hava Yolları karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/16.00/18.00/18.30/Ankara/16.00/18.30/Aydın/15.00/Aksaray/18.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Enerji krizi, emisyon krizine yol açabilir

Doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışlar nedeniyle yaşanan enerji krizinde, bazı ülkelerin elektrik üretiminde kömüre geçiş yapması karbon emisyonlarında beklenenden hızlı artış riski oluşturuyor

Bu yıl ocak-ağustos dönemindeki karbon emisyonları şimdiden tarihi seviyenin görüldüğü 2019'un aynı dönemindeki değerlerin yüzde 1 altında bulunuyor

Karbon emisyonları bu yıl ocak-ağustos döneminde salgına karşı karantina kurallarının uygulandığı 2020'nin aynı dönemine göre ise yüzde 7 arttı

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

2- AB ile Birleşik Krallık arasında Brexit kavgası bitmiyor

Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'la ticareti limanlarında gümrüğe tabi tutulurken, Londra, AB'den İrlanda protokolünün değiştirilmesini talep ediyor

Cebelitarık'ın konumu, iki tarafın ilişkilerini geren bir başka başlık olarak öne çıkıyor

İngiltere, yarımadanın kendi siyasi statüsünü belirleme hakkına sahip olduğunu savunuyor

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istiyor

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

3- Piyanodaki yeteneğiyle hocalarını şaşırtan otizmli Azat üniversite yolunda destek bekliyor

Güzel sanatlar lisesi öğrencisi Azat, üstün yeteneği sayesinde birkaç kez dinlediği bir eseri piyanoda çalabiliyor

Müzik eğitimi konusunda desteğe ihtiyacı olan otizmli Azat Çalğın, yeteneği doğrultusunda üniversite okumak istiyor

Anne Sevinç Çalğın:

"Azat'ı tanıyan müzik hocaları, onda özel yetenek olduğunu vurguluyor. Nota bilmeden bir parçayı birkaç kere dinleyerek piyanoda çalabiliyor. Çocuğumun bu yeteneğinin üzerine gitmek, bu konuda eğitim almasını istiyorum"

"Lise bitiyor. Önümüzde üniversite var. İmkanlarımızla mümkün değil, ama destek ve sponsorla biraz çalıştırılabilse, hazırlık yapılabilse yetenek sınavıyla hocaları Azat'ı üniversitede görebiliyor"

"Çocuğumla ilgili 'Bir müzisyen bir gün bir yerde Azat'ı fark etse. Mesela Fazıl Say bir yerde Azat'la rastlaşsa, Azat'ın elinden tutsa.' diye hayal kuruyorum"

Müzik Öğretmeni Filiz Çağla:

"Azat'la çalışırken hayran kalıyorum. Öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum. Bir, iki, üç haftada yaptığım şeyi o söylediğim anda hemen yapıyor. Şaşkınlığa uğruyorum"

(Hanife Sevinç/İstanbul)

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