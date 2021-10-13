GÜNDEM / 13 Ekim 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Lestari Priansari Marsudi ve Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda'yı Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.00/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Kutbuddin Şirazi Sempozyumu'na çevrim içi katılacak.

Şentop, Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelerin ardından iş birliği protokolü imzalanacak.

(TBMM/10.00/16.15/16.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde düzenlenecek 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Konferansı ve Hazine Müzesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde Ankara Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu'na başkanlık edecek, toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de "Trafik Birim Amirleri Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliğe, Belediyeye, AK Parti İl Başkanlığına, Seyit Ali Onbaşı Anaokuluna ve Alpaslan Ortaokuluna ziyarette bulunacak, Valilikte İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ağrı/10.00-14.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişare toplantısı yapacak.

(Mardin/16.30/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- TBMM'den

İYİ Partinin TBMM Grup toplantısı yapılacak.

Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/10.30/14.00/10.30) (Fotoğraflı)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen "İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu ile toplantıda bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- TÜİK, eylül ayı konut satış istatistikleri ile ağustos ayı inşaat maliyet ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Polonya'nın Arged BM Stal takımını konuk edecek, E Grubu'nda Galatasaray Nef, Bosna Hersek'in Igokea takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00/Laktasi/19.30) (Fotoğraflı)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Rusya'nın Dinamo Kursk takımıyla karşılaşacak; Fenerbahçe Safiport, Fransa'nın Basket Landes takımını konuk edecek.

(Kursk/18.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2021-2022 sezonu başlayacak; B Grubu'nda Elazığ İl Özel İdare, Macaristan'ın UNI Gyor takımıyla karşılaşacak.

(Elazığ/18.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Yeni Kızıltepespor-Altekma, Sorgun Belediyespor- Bingöl Solhanspor, Ziraat Bankkart-Spor Toto, Halkbank-Cizre Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, Arkas Spor- Tokat Belediye Plevne karşılaşmaları oynanacak.

(Bursa/14.00/Mardin/Yozgat/16.00/Ankara/16.30/19.00/İstanbul/17.00/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

5- TFF 3. Lig'de 7. hafta mücadelesi gruplarda yapılacak maçlarla tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu'ndaki "yapısal engeller" kalkacak, "yük taşımacılığı" artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Güzergah üzerinde karşılaşılan sorunların giderilmesi "Orta Koridor"u tercih edilen hat haline getirecektir"

(Arife Yıldız Ünal/Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Yabancılar İletişim Merkezi, denizin ortasındaki göçmenleri hayata bağlayan ses oldu

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı Yabancılar İletişim Merkezi, yabancı uyrukluların yardım çağrılarına cevap vererek 6 yılda 11 bin 267 düzensiz göçmenin denizlerden kurtarılmasını sağladı

Düzensiz göçmenlerle YİMER görevlileri arasında geçen Arapça konuşmanın ses kaydı, yaşanan korku dolu anları ve merkez görevlilerinin kurtarma operasyonunda gösterdiği gayreti gözler önüne serdi

YİMER Grup Başkanı Ümit Bolat:

"Denizlerde kurtarılmayı bekleyen düzensiz göçmenler iletişim merkezimizi arayarak durumlarını bildiriyor. Yabancı dil bilen çalışanlarımız nereden nereye gidildiğini, botta kaç kişi bulunduğunu sorguluyor, yaşlı ve çocuk sayısını öğreniyor. Anında Sahil Güvenlik Komutanlığıyla iletişime geçiliyor, konum paylaşılıyor"

"Kurtarma operasyonlarından birinde, Arapça bir çağrıda, 'Çocuğumu kaybettim' ifadelerini duyduk. O sesleri duyduğumuzda duygulandık, kurtarılmaları için de Sahil Güvenlik Komutanlığıyla beraber tüm gücümüzle çaba sarf ettik"

(Kemal Karadağ/Ankara)

3- Yeşil Mutabakat'a uyum için atılması gereken ilk adımlar enerji sektöründe yoğunlaşıyor

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği Kurucu Direktörü Bengisu Özenç:

"Öncelikle kömürden çıkışı öngören bir yol haritası gerekiyor ki tutarlı bir yeşil dönüşüm gerçekleştirilebilsin"

" Türkiye'nin 2030'a kadar kömürden çıkması gerek. Kömür kaynaklı emisyonlar 2030'a kadar azaltmamız gereken emisyon miktarıyla neredeyse başa baş"

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Kurucu Direktörü Güven Sak:

"Enerji yoğun sektörler 3 noktada Yeşil Mutabakat ile intibak sağlayabilirler. Bunun ilk adımı emisyonların azaltılması, ikincisi daha fazla hurda ve geri dönüşümlü girdi kullanılması. Üçüncüsü ise teknolojinin yenilenmesi"

"2053 net sıfır emisyon yılıysa, ilk aşamada enerji sektöründeki karbon emisyonlarının azaltılması için hızlı hareket etmek gerekiyor ki bu da kömürden çıkış için strateji oluşturulması demek"

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

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