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GÜNDEM / 18 Ekim 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 18 Ekim 2021

18.10.2021 08:58
GÜNDEM / 18 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılanacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılanacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Angola Meclisine hitap edecek Erdoğan, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı'nı ziyaret edecek, Türkiye-Angola İş Forumu'na ve Lourenço tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.

(Luanda) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Kayseri/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Sahil Babayev ile görüşecek, şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hamza Dağ ve Erkan Kandemir parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığını, MHP Silivri İlçe Başkanlığını, Silivri Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, ardından Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Boğluca Deresi Üzerindeki Kısa Köprü'nün Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.45/12.00/12.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve Konut Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6'ncı turu Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ara buluculuğunda başlayacak.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

(Lüksemburg)

3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Eskişehir/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 9. haftası Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor ve Atakaş Hatayspor-Gaziantep maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/Hatay/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 9. hafta son maçında İstanbulspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasından Galatasaray HDI Sigorta-Yeni Kızıltepespor maçı oynanacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

5- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla yapacakları maça ilişkin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/16.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim ve takımdan bir futbolcu, Vodafone Park'ta düzenlenecek basın toplantısında Beşiktaş maçına ilişkin soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını yapacak.

(İstanbul/18.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası, Kemer'de sürecek. Türkiye, A Grubu'nda kadınlarda Finlandiya ve Slovenya, erkeklerde ise Almanya ile karşılaşacak.

(Antalya/11.00/21.00/15.45) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Alman şirketleri, Türkiye'yi 1,5 milyar nüfusluk pazara erişim için merkez olarak görüyor

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Markus Slevogt:

"Türkiye, küresel tedarik zinciri faaliyetlerinde önemli bir role sahip olabilir. Türkiye'nin Avrupa üretim merkezleri için daha sağlam bir tedarik zinciri oluşturacağı düşünülüyor"

"Türkiye'nin, üretim sahaları ve endüstriyel faaliyetlerini içinde bulunduğumuz pandemi durumunun daha da zor şartlarında dahi devam edebilecek düzeye getirmede çok başarılı olduğunu gördük"

"Türkiye'de tarım sektörünü kesinlikle bir gelecek trendi olarak görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin bu alanda çok fazla potansiyeli var. Alman şirketleri, önümüzdeki dönem için Türkiye pazarında bu fırsatı değerlendiriyor"

"TEKNOFEST, Türkiye'nin teknoloji yaratma konusunda daha yenilikçi teknolojiler üreten bir ülke olma arzusunu gösteriyor. Havacılık ve savunma sektörlerinde de Türkiye'de gelecekte yatırımlar artacaktır"

(Yunus Türk/İstanbul)

2- Avrupa, enerji krizinden çıkışı "nükleer"de arıyor

Doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını, petrolün yüzde 97'sini ithalat yoluyla karşılayan Avrupa ülkeleri, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak istiyor

AB üyesi 10 ülke, ortak mektupla nükleer enerjinin yeşil yatırım sınıflandırmasında yer almasını istedi

AB ülkelerinin elektrik üretiminin yaklaşık 4'te 1'i nükleer santrallerden sağlanıyor

(Ata Ufuk Şeker/ Brüksel)

3- İŞKUR 1 milyon kişiyi işle buluşturdu

Kurum, 1 Ocak-15 Ekim arasında 1 milyon 36 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti

En fazla işe yerleştirmeler; satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi mesleklerinde oldu

(Özcan Yıldırım/Ankara)

***

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Angola, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 18 Ekim 2021 - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜNDEM / 18 Ekim 2021 - Son Dakika
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