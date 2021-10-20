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GÜNDEM / 20 Ekim 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 20 Ekim 2021

20.10.2021 08:57
GÜNDEM / 20 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.

Baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek iki lider, anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Abuja) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu yapacak.

(TBMM/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile görüşecek. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve imza törenine katılacak.

(Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

İYİ Partinin TBMM Grup Toplantısı düzenlenecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Genel Kurulda, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. (Fotoğraflı)

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.30/14.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni, Akçaabat Şinik OSB Toplu Fabrika Açılışı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 2021 Yılı Projeleri'nin imza törenine katılacak, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Trabzon/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Havza- Vezirköprü Kara Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak basın açıklaması yapacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaretinin ardından esnafla buluşacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Bafra Otogar Kavşağı açılışına katılacak, Çarşamba-Ayvacık Kara Yolu Şantiyesi'ni gezecek.

(Samsun/10.00/11.30/12.00/13.00/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, eylül ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6'ncı turu, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ara buluculuğunda devam edecek.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda perşembe günü Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla yapacakları maça ilişkin Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, sarı-lacivertli takım son çalışmasını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacak.

(İstanbul/15.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske ve takımdan bir futbolcu Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında Fenerbahçe maçına ilişkin soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

(İstanbul/18.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda perşembe günü deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla yapacakları maça ilişkin Lokomotiv Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını statta yapacak.

(Moskova/18.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu ilk haftasında, Frutti Extra Bursaspor, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Yunanistan'ın Iraklis takımıyla karşılaşacak.

(Selanik/20.30) (Fotoğraflı)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 3. haftasında B Grubu'nda Galatasaray, Polonya'nın Arka Gdynia takımını konuk edecek, Fenerbahçe Safiport da İspanya'nın Spar Girona takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00/Girona/21.00) (Fotoğraflı)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2. haftasında, F Grubu'nda OGM Ormanspor, Macaristan'ın Ludovika-FCSM Csata takımını, C Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Polonya'nın Pszczolka Polski Cukier AZS UMCS takımını, D Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol, Macaristan'ın NKA Universitas PEAC ekibini konuk edecek, A Grubu'nda Hatayspor, Polonya'nın Polkowice takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Ankara/16.00/Mersin/Kayseri/18.00/Polkowice/20.00) (Fotoğraflı)

8- Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek. Antrenman öncesinde teknik direktör Emre Belözoğlu basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- İklim değişikliğinin deniz ve karasal ekosistemleri üzerindeki etkileri Gökova'da araştırılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi İklim Değişikliğinin Denizel ve Karasal Ekosistemler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması ve Uyum Kapasitesinin Artırılması Projesi" için çalışmalara başladı

Projeyle mevcut korunan alanların iklim değişikliğinden kaynaklanabilecek etkilenebilirliği belirlenecek ve bu unsurlara göre eylemsel yönetim planı oluşturulacak

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

2- Avrupa'nın depoladığı doğal gaz bir yılda 23 milyar metreküp azaldı

Avrupa'nın doğal gaz depolarının doluluk oranı Eylül 2020-Eylül 2021 döneminde yüzde 95'ten yüzde 74,6'ya geriledi

Mevcut durumda, deposunda en fazla gazı bulunduran ülke 17,6 milyar metreküple İtalya oldu

Türkiye'nin doğal gaz depolarında konutlardaki ihtiyacını 1 aydan fazla süreyle karşılayacak 3 milyar metreküpten fazla gaz bulunuyor

(Murat Temizer/Ankara)

3- Türk ve Avusturyalı müteahhitler üçüncü pazarlarda yatırım imkanlarını değerlendiriyor

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer:

"Avusturya'nın resmi ihracat destek kuruluşu Oesterreichische Kontrollbank AG ve Türk Eximbank arasında üçüncü pazarlarda iş birliği fırsatlarını desteklemek için yeni bir anlaşma var. Bu anlaşmanın üçüncü pazarlarda iş birliği fırsatlarını güçlendireceğini ve onlara destek vereceğini umuyoruz"

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren:

"Üçüncü ülkelerde pandeminin bitişinden sonra bekleyen yaklaşık 40-50 trilyon dolarlık proje var. Bu dünyadaki şu anda yapımı bekleyen projelerin tahmini tutarıdır. Bunun içinden bir pay almak çabasındayız, payımızı büyütmek çabasındayız"

(Yunus Türk/İstanbul)

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cumhurbaşkanlığı sarayı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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