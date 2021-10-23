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GÜNDEM / 23 Ekim 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 23 Ekim 2021

23.10.2021 09:31
GÜNDEM / 23 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB'de faaliyete geçen 46 yeni fabrikanın resmi açılış törenine, Vilayet Meydanı'nda Eskişehir...

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB'de faaliyete geçen 46 yeni fabrikanın resmi açılış törenine, Vilayet Meydanı'nda Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.

(Eskişehir/12.00/13.30/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları'nın Kuşadası'nda düzenleyeceği "Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar" toplantısına iştirak edecek.

(Aydın/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Deniz Feneri 25. Hizmet Yılı Özel Programı ile Ayazağa Spor Kompleksi açılışına katılacak.

(İstanbul/16.00/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu" ikinci gününde oturumlarla devam edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 10. haftasına Çaykur Rizespor- Kasımpaşa, Gaziantep FK-GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor ve Göztepe- Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.30/Gaziantep/Konya/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü- İstanbulspor, Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor-Menemenspor ve Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/İstanbul/16.00/Bolu/Samsun/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 9. hafta maçları oynanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesi başlayacak; Gaziantep Basketbol- Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ, Anadolu Efes- Galatasaray Nef ve Frutti Extra Bursaspor- Fenerbahçe Beko maçları yapılacak.

(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.30/20.15/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 4. haftaya 3 maçla devam edilecek.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası başlayacak; OGM Ormanspor-Fenerbahçe Safiport, Hatayspor- Bursa Büyükşehir Belediyespor, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-BOTAŞ, Galatasaray- Çankaya Üniversitesi ve UMF Yapı İzmit Belediyespor- Beşiktaş HDI Sigorta maçları düzenlenecek.

(Ankara/13.00/Hatay/14.00/Mersin/15.00/İstanbul/16.30/Kocaeli/17.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4. hafta mücadelesi Allpower Akü Cizre Belediyespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş maçıyla başlayacak.

(Şırnak/15.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Misli.com Sultalar Ligi'nin 5. hafta maçları yapılacak; VakıfBank-Bolu Belediyespor, Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor-Karayolları, Galatasaray HDI Sigorta-Eczacıbaşı Dynavit, PTT- Yeşilyurt, Mert Grup Sigorta-Nilüfer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/13.00/15.30/17.00/20.00/Ankara/14.00/16.30/Aydın/15.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beşiktaş, İsrail'in Holon Yuvalim takımını konuk edecek; Beykoz Belediyespor 2. tur rövanşında deplasmanda Rusya'nın SKIF Krasnodar takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/Krasnodar/14.00)

9- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın AESH Pylea takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İzmir/16.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftasından 3 maç oynanacak.

11- UCI BMX Dünya Kupası'nın 5 ve 6. ayak organizasyonu başlayacak.

(Sakarya) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Körfez ülkeleri İstanbul Finans Merkezi'nde yerini alacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan:

"2022 yılının ortasında İstanbul Finans Merkezi'nin çok önemli bir kısmı faal hale gelecek"

"'İstanbul Finans Merkezi markası' içerisinde 'İFM Tahkim Merkezi'ni kuruyoruz. Bunun altında ilk defa 'İslami Tahkimi' oluşturacağız."

"Önümüzdeki yıl 'Katılım Genç Gelişim' yetenek ve sertifikasyon programında sayıyı 2 bin kişiye çıkaracağız"

(Murat Birinci/İstanbul)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Eskişehir, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 23 Ekim 2021 - Son Dakika
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