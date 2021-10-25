GÜNDEM / 25 Ekim 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın açılışına katılacak, Çerkezköy OSB temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Tekirdağ/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gıda Denetim Seferberliği" konusunda açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir- Kayaşehir Metrosu'nda basın açıklaması yapacak ve ilk ray kaynağı törenine katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı "bitkisel üretim 2. tahminini, ekim ayına ilişkin sektörel güven endekslerini, eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sudan'da darbe girişimiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Hartum/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma Sanayii İl Buluşmaları" kapsamında Valiliği ziyaret edecek, Mersin Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelecek, teknopark firmalarını gezecek, Koluman Otomotiv Endüstri AŞ'yi ziyaretinin ardından "8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç Projesi İmza Töreni"ne katılacak, savunma sanayii firmalarında incelemelerde bulunacak.

(Mersin/10.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 10. haftası Beşiktaş- Galatasaray derbisiyle tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Galatasaray Nef, deplasmanda Yunanistan'ın PAOK mateco takımıyla karşılaşacak.

(Selanik/19.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Yelken Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- İkinci el çevrim içi oto pazarında eylülde en çok satılanlar belli oldu

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen olarak belirlendi

Eylülde çevrim içi pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 41 gün olurken, en hızlı satılan marka 34 gün ile Renault olarak belirlendi

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

2- Avrupalı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin artması bekleniyor

Polonya Türkiye Ticaret Odası Başkanı Marek Nowakowski:

"Türkiye bölgesinde dominant bir ülke. Firmalarımız Çin yerine Türkiye'yi düşünüyor. Bence bu bir sürecin başlangıcı ve inanıyorum ki çok enteresan sonuçlar getirecek"

Polonya Türkiye Ticaret Odası Türkiye Temsilcisi Koray Akgüloğlu:

"Polonyalı yatırımcılar medikal ekipman ve kozmetik sektörlerine de ilgili. Bazı Polonyalı şirketler Türkiye'de zincir mağazalar açmayı hatta burada üretim yapmayı planlıyor"

Türkiye Belçika Lüksemburg Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Şeremet:

"Global tedarik zincirinde yaşanan hayati aksaklıklar, Avrupa ve Türkiye ekonomik ilişkileri için bir dönüm noktası. Benzer yatırımlar artarak devam edecek, dış ticaret hacminde olumlu gelişmeler olacaktır"

Rus Türk Ticaret Evi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş:

"Türkiye coğrafi konumu itibarıyla sadece konteyner değil, ro-ro, kargo ve tır nakliyesiyle de navlun konusunda maliyet avantajı sağlıyor"

(Zeynep Çetinkaya/Ankara)

3- Katılım finansın 2025'te yüzde 15'lik pazar payına ulaşması mümkün gözüküyor

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş:

"Türkiye, kuşkusuz finans merkezi olacak ve bunun ilk adımı İslami Finans Merkezi olmaktan, bölge coğrafyasına hitap etmekten geçiyor"

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir:

"Türkiye ile birlikte katılım finans alanında faaliyet göstermek isteyen ya da bizimle ortaklık yaparak katılım bankacılığının kendi ülkelerinde gelişmesini arzu eden birçok ülke var"

(Murat Birinci/İstanbul)

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