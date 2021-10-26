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GÜNDEM / 26 Ekim 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 26 Ekim 2021

26.10.2021 08:57
GÜNDEM / 26 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı Açılış Töreni'ne, Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend kara yolu inşaatı ile Zengilan Akıllı Tarım Kampüsü temel atma törenlerine katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı Açılış Töreni'ne, Ahmetbeyli-Fuzuli- Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend kara yolu inşaatı ile Zengilan Akıllı Tarım Kampüsü temel atma törenlerine katılacak.

Erdoğan, Birinci Ağalı Köyü'nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak. İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Fuzuli) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki heyet ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/15.00/15.30/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Plan ve Bütçe Komisyonunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmelere iştirak edecek.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Muhtarlar Derneği 3. Genel Kongresi'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenecek, 4 bin 250 yıllık altın gaga ağızlı testinin, İngiltere'den Türkiye'ye iade edileceği törene katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TBMM'den

HDP ve MHP'nin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

Genel Kurulda, Irak ve Suriye ile Lübnan olmak üzere iki yurt dışına asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler yapılacak.

(TBMM/12.45/10.45/15.00/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katılan ülke temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00 )

3- TÜİK, 2020 yılı araştırma geliştirme faaliyetleri araştırması sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sudan'daki darbe girişimine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Hartum) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma Sanayii İl Buluşmaları" kapsamında Valiliği ziyaret edecek, Çukurova Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelecek, kuluçka merkezini gezecek, "Adana Savunma Sanayii İl Buluşması" programına katılacak, savunma sanayisi firmalarında incelemelerde bulunacak.

(Adana/10.00/10.45/14.00/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesi başlayacak ve ilk gün 8 maç yapılacak. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, TFF 3. Lig'den Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek.

(İzmir/15.30) (Fotoğraflı)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında, Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda, Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda İtalya'nın Umana Reyer takımıyla karşılaşacak.

(Venedik/21.00)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, İspanya'nın BAXI Manresa takımını konuk edecek; F Grubu'nda TOFAŞ, Fransa'nın SIG Strasbourg takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00/Strazburg/21.30) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Okçuluk ve Voleybol Federasyonlarının Olağan Genel Kurul toplantıları gerçekleştirilecek.

(Ankara/09.30/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- BES kumbarasındaki birikim 18 yılda 200 milyar liraya dayandı

BES'teki katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 181 milyar 359,7 milyon lirayı, otomatik katılımla sisteme dahil olanların birikimi ise 14 milyar 832,8 milyon lirayı buldu

BES katılımcılarının fon tutarı, devlet katkısı fon tutarı ve OKS'deki birikimler dikkate alındığında 2020 yıl sonundan bu yana toplam fon büyüklüğünde 25 milyar 855,9 milyon liralık yükseliş görülürken, aynı dönemde 24 bin 334 kişi de emekliler arasına katıldı

BES ve OKS katılımcı fonlarının 137 milyar 466,6 milyon lirası faizli, 35 milyar 777,7 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor

BES ve OKS katılımcılarının toplam sayısı 13 milyonu aşarken, sistemden toplamda emekli olanların sayısı 162 bini geçti

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

2- Savunma sanayisi 2022'de de hız kesmeyecek

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında yapılacak çalışmalarla savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 71'den 73'e çıkarılması amaçlanıyor

Savunma ve havacılıktaki yurt dışı satış gelirlerinin 8,9 milyar dolara, cironun 23,1 milyar dolara, istihdamın 74,8 bine yükseltilmesi hedefleniyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Cari açıkta kademeli ve kalıcı iyileşme hedefleniyor

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre cari işlemler dengesinde, mal ihracatının yanı sıra turizm ve yazılım gibi hizmet sektörü ihracatının da katkısıyla kademeli ve kalıcı bir iyileşmenin sağlanması amaçlanıyor

Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin beraberinde dış finansman gereksiniminde azalış getireceği tahmin ediliyor

Makroekonomik görünümdeki iyileşmeye paralel olarak dış finansmanda teknoloji transferi sağlayan uzun vadeli yatırımların öne çıkarılması hedefleniyor

(Deniz Çiçek/Ankara)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Açılış Töreni, Fuzuli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 26 Ekim 2021 - Son Dakika
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