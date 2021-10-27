GÜNDEM / 27 Ekim 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno'yu resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/12.00/16.30/16.45/17.45/19.15/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM ile Kamu Denetçiliği Kurumunun bütçeleri görüşmelerine iştirak edecek, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.

(TBMM/10.00/Ankara/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maltepe sahil etkinlik alanında 14. Kastamonu Tanıtım Günlerine katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla toplanacak. Bakan Koca, toplantının ardından açıklama yapacak.

(Ankara/17.00/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

İYİ Partinin Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

Genel Kurulda, 2020 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM ile Kamu Denetçiliği Kurumunun bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/10.30/14.00/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansının açılışında konuşacak, basın toplantısı yapacak.

(İstanbul/10.00/17.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TÜİK, 2020 yılı çevre koruma harcama istatistikleri ile eylül ayı dış ticaret istatistiklerini, ekim ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu & Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu'na 28 maçla devam edilecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayseri spor, TFF 3. Lig'den Artvin Hopaspor'la karşı karşıya gelecek.

(Kayseri/20.45) (Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımıyla karşılaşacak.

(Atina/21.00)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Sırbistan'ın Partizan NIS takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/21.30)

5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Hollanda'nın ZZ Leiden takımıyla karşılaşacak.

(Leiden/21.30)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Safiport, Macaristan'ın Sopron Basket, Galatasaray ise Fransa'nın Basket Landes takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00/20.00) (Fotoğraflı)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu'nda OGM Ormanspor, Macaristan'ın DVTK, D Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol, İsrail'in Neve David Ramla, C Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Polonya'nın InvestinTheWest Enea Gorzow takımını konuk edecek; D Grubu'nda Nesibe Aydın, Macar ekip NKA Universitas PEAC'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00/Kayseri/17.45/Mersin/18.00/Pecs/19.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. hafta mücadelesi başlayacak.

Bingöl Solhanspor- Halkbank, Spor Toto-Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş, Ziraat Bankkart- Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yeni Kızıltepespor, Altekma-Fenerbahçe HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne-Allpower Akü Cizre Belediyespor maçları yapılacak.

(Bingöl/14.00/Ankara/15.30/18.00/Bursa/İzmir/Tokat/17.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasından 2, 6. haftasından 1 maç yapılacak, Kadınlar Süper Ligi'nin 5. haftasından tek karşılaşma oynanacak.

10- Türkiye Halter ve Otomobil Sporları Federasyonlarının olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

(Ankara/10.00/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

11- Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Antrenman öncesinde kaleci Ersin Destanoğlu basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Milli Eğitim Bakanı Özer, "eğitimde 5 yaş grubuna" yönelik hedeflerin yeni yol haritasını açıkladı:

"2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da yer aldığı şekliyle 5 yaşa anaokullarının zorunlu hale getirilmesi yönündeki hedefimizi gerçekleştirmek için tüm planlarımızı ve bütçe yapılandırmamızı yapıyoruz"

"Temel Eğitimde 10000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu yapılacak, aynı proje ile 40 bin yeni ana sınıfı açılacak"

"Şu anda bağımsız anaokulu ve anasınıflarında yaklaşık 1 milyon 220 bin öğrenci eğitim alıyor. Yeni oluşturulacak kapasite ile bunu 2,5 milyona çıkaracağız"

"Mevcut bağımsız anaokullarındaki 406 bin dolayında olan öğrenci kapasitemizi 3 bin yeni anaokulu ile birlikte yüzde 118'lik artışla 886 bine, ana sınıflarında eğitim alan 813 bin dolayındaki öğrenci sayımız ise 800 binlik öğrencilik yeni kapasite ile 1 milyon 613 bine çıkarmış olacağız"

"Eğitimde fırsat eşitliği için fiziksel altyapıyı Türkiye'nin her bölgesine aynı standartlarda kurmayı hedefliyoruz. Okullar arasında fark kalmayacak. Çankaya'daki okul nasılsa Silopi'de de benzer şekilde laboratuvar ve spor tesisi gibi aynı fiziki koşulları sağlamayı hedefliyoruz"

(Selma Kasap/Ankara)

2- BES'i çocuklar besledi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy:

"18 yaşından küçüklerin BES'e dahil edilmesi, sektör için önemli bir itici güç oluşturdu"

"18 yaşından küçük yaklaşık 86 bine yakın çocuğumuz sisteme dahil olurken, bu çocuklarımıza ait toplam fon büyüklüğü 85 milyon TL'ye yaklaşmış bulunuyor"

"Katılımcıların kısa vadeli finansal ihtiyaçlarını sistemden ayrılmak zorunda kalmadan kısmi çekiş yoluyla giderebilmesini ve böylece sistemde devamlılığı sağlayacak çalışmalarımız da son aşamaya gelmiş bulunuyor"

"2023 sonuna kadar bu imkan çerçevesinde özel emeklilik kuruluşlarından BES'e yaklaşık 5 milyar TL tutarında aktarım yapılmasını bekliyoruz. Tüm bu gelişmelerin ışığında gelecek yıl hem katılımcı sayısında hem de fon büyüklüğünde çok ciddi artışlar gözleyebiliriz"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

3- TÜBİTAK, "2053'e kadar sıfır emisyon" hedefi doğrultusundaki faaliyetlerini açıkladı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal:

"İklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı mücadelede Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum Kapsamında Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları Rehber Dokümanını hazırladık"

"Düşük karbon emisyonlu projelere daha fazla destek aktarmayı ve ilgili projelere karbon salınımını azaltma projeksiyonu yapma zorunluluğu getirmeyi planlıyoruz"

"Desteklenen projeler aracılığıyla Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümü, sürdürülebilir bir büyümenin tesis edilmesi ve ülkemizin ihracatında rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesi amaçlanıyor"

(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)

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