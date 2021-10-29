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GÜNDEM / 29 Ekim 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 29 Ekim 2021

29.10.2021 08:57
GÜNDEM / 29 Ekim 2021

Cumhuriyet'imiz 98 yaşındaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98.

6 Nisan 1920

1- Cumhuriyet'imiz 98 yaşında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

Törenlere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(Ankara/10.00/11.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacak.

(Çorum/10.00-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, G20 ülkeleri maliye ve sağlık bakanları ortak toplantısı yapılacak.

(Roma)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

(Trabzon/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftası, Karayolları-Türk Hava Yolları maçıyla başlayacak.

(Ankara/15.15) (Fotoğraflı )

4- Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu ile Ragbi Federasyonunun olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı)

5- Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı başlayacak; 29 Ekim Cumhuriyet Kupası mücadelesi Boğaziçi'nde yapılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Marmaray 8 yılda Türkiye nüfusunun 7 katı yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Her sene artan yolcu sayısıyla 8 yılın sonunda 600 milyon yolcuya ulaşan Marmaray, 76 kilometrelik parkuru 108 dakikada tamamlayarak hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşımın adresi oldu"

"Asya ve Avrupa kıtalarını 4 dakikada kat eden Marmaray, İstanbul nüfusunun yaklaşık 40 katını taşımış durumda"

"(Marmaray'da yük taşınması sayesinde) Sanayicilerin, üreticilerin ve ihracatçıların lojistik maliyetleri düşüyor, rekabet güçleri artıyor"

"(Halihazırda günde 450 bin yolcu taşınan) Marmaray'da hedef, günde 1 milyon yolcu ve tonlarca yük geçişi"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

2- Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 100 sayısı yeni harflerle kitapta toplandı

Kurulma emrini Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği ve "Milli Mücadele'nin sesi" olarak tanımlanan gazetenin seçilen 100 sayısının, yeni alfabeye çevirisi yapılarak kitabı basıldı

Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Dr. Mehmet Kalpaklı:

"Bizim yaptığımız proje, seçtiğimiz, önemli bulduğumuz 100 sayının haberlerine, reklamlarına, düzeltmelerine kadar her şeyiyle birebir çevrim yazısından ibaret"

"Bir anlamda Hakimiyet-i Milliye, ele aldığımız Milli Mücadele'nin başlangıcından inkılaplara kadar olan dönemin günlüğü aslında"

(İsa Toprak/Ankara)

3- Afganistan'da aileler açlık nedeniyle çocuklarını 1 ila 3 bin dolara satışa çıkarıyor

4 yaşındaki kız çocuğu Ziba 1100 dolara, 6 yaşındaki kız çocuğu Zinet ise 2200 dolara satışa çıkarıldı

Açlık nedeniyle torunlarını satan 56 yaşındaki Ruhşana Samimi:

"Açız ve bu dönemde kimse bize yardım etmedi. Hatta kendi akrabalarımız bile yardım etmedi. Keşke yardım edilseydi de ben de torunlarımı satmak zorunda kalmasaydım"

Satışa çıkarılan Zinet:

"Satışa çıkarıldığımdan beri çok korkuyorum. Ancak diğer aile fertlerimin geçimini sağlamak için mecbur babamın ve annemin isteğini kabul ediyorum"

(Bilal Güler/Afganistan)

***

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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