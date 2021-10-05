GÜNDEM / 5 Ekim 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına başkanlık yapacak.

(Ankara/14.00/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco ile görüşecek, onuruna Resmi Konut'ta akşam yemeği verecek.

Şentop, Kırgız Cumhuriyeti Enerji ve Sanayi Bakanı Doskul Bekmurzaev'i kabul edecek.

(TBMM/11.00/19.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Telavi/Gürcistan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret edecek, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

HDP ve MHP'nin TBMM Grup toplantıları yapılacak.

Genel Kurulda, TBMM Deprem Araştırma Komisyonunun hazırladığı rapor görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi Dışişleri ve Çevre Komisyonlarında ayrı ayrı görüşülecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00/14.00/12.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Agrigenomik Merkezi-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon Merkezi Projesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı "devlet hesapları" verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl (1561 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ile 5 yıl (1792 gün) vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'nda konuşma yapacak, Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga ve Azerbaycan Adalet Bakanı Fikrat Mammadov ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 7. Varşova Güvenlik Forumu'na katılacak, Polonya Temsilciler Meclisi Başkanı Elzbieta Witek, AGİT Genel Sekreteri Helga Schmidt ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ayrı ayrı görüşecek.

(Varşova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, 10 milletvekilinin eşiyle birlikte Diyarbakır Annelerini ziyaret edecek.

(Diyarbakır/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Voleybolda 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın kadınlar mücadelesinde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

2- Dünya Güreş Şampiyonası'na Norveç'te devam edilecek. Kadınlarda 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 65 kiloda Aslı Demir, 76 kiloda Ayşegül Özbege mindere çıkacak.

(Oslo/11.30)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında F Grubu'nda TOFAŞ, Belçika'nın Filou Oostende takımını konuk edecek; G Grubu'nda Darüşşafaka, deplasmanda Romanya'nın U-BT Cluj Napoca, B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, deplasmanda İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Bursa/19.00/Cluj-Napoca/19.30/Kudüs/21.00) (Fotoğraflı)

4- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- 2023 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 12 Ekim'de deplasmanda Kazakistan'la karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam edecek.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Normalleşme süreciyle artan talep, ham madde fiyatlarında yükselişe neden oluyor

IHS Markit Başekonomisti Timo Klein:

"Pandeminin çok yoğun hissedildiği zamanlarda ekonomik aktivitedeki zorunlu düşüş, bastırılmış tüketici ve yatırımcı talebini, ekstra harcamayı finanse etmek için gerekli likiditeyi yarattı. Bu durum kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra tedarikçilerin 2021'deki talep artışını karşılayabilmelerini zorladı"

PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün:

"Gelecek yıl pandeminin etkisini azaltması ve öngörülmeyen zorlu doğa olaylarının yaşanmaması halinde ham madde fiyatlarının kademeli olarak aşağı geleceğini öngörüyoruz"

ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan:

"Temmuz ayından bu yana Çin'deki çelik üretiminde ciddi bir düşüş yaşandı. Bu da cevher fiyatlarında aşağı yönde bir harekete sebep oldu. Bununla birlikte Çinli emlak devi Evergrande Group'un borç krizinin piyasaları etkilemesi metal fiyatları için de belirsizliğe yol açtı"

Türk Çimento Başkanı Fatih Yücelik:

"Çimento üretiminde ham maddenin üretim maliyetlerine etkisi yüzde 10 civarındadır. Dolayısıyla ham madde fiyatlarında yaşanacak artışın sektörümüzü enerji girdileri kadar etkilemesi mümkün değildir"

(Yunus Türk/İstanbul)

2- Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 64,5'i AB ülkelerine yapıldı

Sektörün ocak-eylül döneminde AB ülkelerine dış satımı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 artarak 13 milyar 695 milyon 361 bin dolar oldu

İlk sıradaki Almanya'ya 3 milyar, ikinci sıradaki Fransa'ya 2,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı

(Cem Şan/Bursa)

3- "İstasyon Berberi" biriktirdiği yüzlerce fotoğrafla geçmişi yad ediyor

Mesleğinde yarım asrı geride bırakan Cavit Durukan, başta müşterileri olmak üzere dost ve arkadaşlarının ve bazı sanatçıların fotoğraflarını biriktiriyor

"İstasyon Berberi" Cavit Durukan:

"Berberliğe başladığım yıllarda, arkadaşlar dükkanıma geldiği zamandan beri çektirdikleri hatıra fotoğraflardan birer tane benim dükkanıma bırakıyorlardı. Fotoğraf biriktirme ve bunları muhafaza etme o günlerden başladı"

"Bana sohbete gelmiş, tıraşa gelmiş, fotoğraf çekimine gelmiş arkadaşlarla hatıraları muhafaza edebilmek için fotoğraflarını sergiliyorum"

"Fotoğraflar bana hem duygu yaşatıyor hem beni mutlu ediyor hem eski günleri yad etmiş oluyorum"

(Taha Erham Keleş/İstanbul)

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