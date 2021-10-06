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GÜNDEM / 6 Ekim 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 6 Ekim 2021

06.10.2021 08:57
GÜNDEM / 6 Ekim 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'yu kabul edecek.

(Ankara/12.00/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle, 7. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gidecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atakule Cinemaximum'da "Akif" filminin Ankara Galası'na katılacak.

(Ankara/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Nakliyeciler Buluşması"na ve Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Mersin/10.00/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- TBMM'den

İYİ Parti'nin TBMM Grup toplantısı yapılacak.

Genel Kurulda, Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/10.30/14.00/13.30) (Fotoğraflı)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Dönem Başkanı Slovenya'nın ev sahipliğinde AB-Batı Balkan Zirvesi yapılacak.

(Brdo Pri Kranju)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1'de Scuderia AlphaTauri takımının pilotu Pierre Gasly'le, Red Bull Racers etkinliğinde bir araya gelecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Dünya Güreş Şampiyonası'na Norveç'te devam edilecek. Kadınlarda 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 59 kiloda Ebru Dağbaşı, 68 kiloda Nesrin Baş ve 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu mindere çıkacak. 76 kiloda Ayşegül Özbege repesaj mücadelesi verecek.

(Oslo/11.30-22.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu başlayacak. Ligde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, B Grubu mücadelesinde Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında E Grubu'nda Galatasaray Nef, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Çekya'nın ERA Nymburk takımını konuk edecek.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

5- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

(Zrenjanin/19.00)

6- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 6. hafta maçları yapılacak.

ÖZEL HABER

1- Drone tehdidini kamikaze İHA Fedai durduracak

Fedai'nin kullanımıyla tek bir İHA ya da İHA sürüsünün imha edilmesi hedefleniyor

HAVELSAN Komuta Kontrol Savunma Teknolojileri İş Geliştirme Müdürü Nezih Şişman:

"Önümüzdeki 1-2 ay içinde, en geç aralık ayının sonuna kadar tüm sistemin kabiliyetlerini, Fedai'yi atarak İHA'yı havada parçalamak da dahil olmak üzere, bir senaryo içinde tespitten başlayıp imhaya kadar giden sürecin demostrasyonunu yapacağız"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- ABD ve İspanya'ya ihracatta tarihi zirve

Türkiye'nin eylülde ABD'ye yaptığı ihracat 1 milyar 251 milyon 955 bin dolarla, İspanya'ya dış satımı da 920 milyon dolarla aylık bazda tarihi seviyeye ulaştı

ABD, geçen ay Türkiye'nin değer bazında ihracatını en fazla artırdığı ülke olurken, İspanya, değer bazında ihracat artışında üçüncü sırada yer aldı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

3- Eylülde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 355 adetle ilk sırada yer alırken, Fiat'ı, 4 bin 983 satışla Renault ve 4 bin 695 satışla Ford takip etti

Eylülde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren markalar, 6 bin 77 adet ile Fiat, 4 bin 426 adet ile Hyundai ve 4 bin 324 adet ile Renault oldu

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

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AK Parti Genel Başkanı, cumhurbaşkanı, AK Parti, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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