GÜNDEM / 7 Ekim 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı Açılışı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.00/15.30/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya'da 7'ncisi düzenlenen ve iki gün sürecek G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılacak. Şentop Zirve'de "Pandeminin sebep olduğu sosyal ve istihdam krizlerine çözümler" ve "Sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik bakımından ekonomik büyümenin yeniden canlandırılması" başlıklarıyla gerçekleştirilecek oturumlarda konuşma yapacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, İtalya Senatosu Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ve İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ile görüşecek.

(Roma) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sivil Toplum Buluşmaları"nın ilkine başkanlık edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığı ile Demirören Medya Grubu arasındaki "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü"nün imza törenine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kent merkezi ile Kahta ve Besni ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Adıyaman/12.30/19.00)

5- TBMM Genel Kurulunda, 2020 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu görüşülecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ev sahipliğinde Atatürk Havalimanı C Terminali'nde devam edecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının eylül ayı reel getiri oranlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılacak.

Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Lviv) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Voleybolda 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın erkekler mücadelesinde Ziraat Bankkart ile Spor Toto, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve takımdan bir futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda cuma günü Norveç ile oynayacakları maç öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; ay-yıldızlılar son çalışmasını yapacak.

(İstanbul/16.30/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken ve takımdan bir futbolcu, cuma günü Türkiye ile oynayacakları Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına ilişkin Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

(İstanbul/18.45/19.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Dünya Güreş Şampiyonası'na Norveç'te devam edilecek. Grekoromen stilde 55 kiloda Ekrem Öztürk, 72 kiloda Cengiz Arslan, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 82 kiloda Burhan Akbudak mindere çıkacak; kadınlar 72 kiloda buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya mücadelesi verecek.

(Oslo/11.30/20.00)

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Atina/21.00)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Gıda fiyatlarındaki artış tüm dünyanın kabusu

FAO'nun yayımladığı Gıda Fiyat Endeksi'nde 2021'in mayıs ayında kaydedilen değer, Arap Baharı'nın yaşandığı 2011'den buna, yaklaşık 10 yılın en yüksek seviyesine işaret etti

ABD, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde yıllık enflasyondaki yükselişte gıda fiyatları da etkili oldu

Göttingen Üniversitesi Tarım Ekonomisi Profesörü Xiaohua Yu:

"Gıda fiyatlarında düşüş trendi Fed ve ECB'nin muhtemelen 2022'nin ikinci yarısında gideceği daralmayla başlayacak. Yine de fiyatlar geçmişteki düşük seviyelere genel enflasyon nedeniyle düşmeyecektir."

(Zeynep Çetinkaya/Zeynep Canlı/Ankara)

2- "Sahte tarihi eserler" sergisi, dolandırıcıların yöntemlerini ifşa edecek

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, farkındalığı arttırmak için internet sitesinde yer verdiği sahte tarihi eserleri, kaçakçılıkla ilgili konularda eğitim materyali olarak da kullanıyor

Çiviyle perçinlenen, beyaz çimentodan yapılan, yapıştırıcıyla birleştirilenlerin yanında gerçeğe oldukça yakın taklitlerin yer aldığı ve müzelerin depolarında saklanan sahte eserlerden fiziki bir sergi de düzenlenecek

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun:

"Sergiyi gezenlere, hangi özelliği nedeniyle biz buna sahte demişiz, nasıl ele geçirmişiz, dolandıran kişi buna ne kadar para ödemiş, ne kadar zarara girmiş bunları anlatacağız"

"Ziyaretçilerde 'Benim köyüme, evime, kahveme bir define haritası geliyorsa bu yüzde 99,99 sahtedir, dolandırıcılık ürünüdür. Telefonuma bir fotoğraf, otomatik mesaj geliyorsa dolandırılmaya çalışıyorumdur' düşüncesini yerleştirmeyi amaçlıyoruz"

(Eda Özdener/Ankara)

3- Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen eylül ihracatında çifte rekor

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe:

"Eylülde 1 milyar 948 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatımızı gerçekleştirdik. 2021'in ocak-eylül döneminde de 14 milyar 810 milyon dolarla en yüksek 9 aylık performansımıza imza atmış olduk"

"Yılı 20 milyar dolar civarında bir ihracatla kapatacağımızı öngörüyoruz. Bugüne kadarki en yüksek yıllık ihracatımızı 18,7 milyar dolarla 2014'te gerçekleştirdik. Eğer büyük bir aksilikle karşılaşmazsak 2021'de yıllık ihracat rekorumuzu yenileyeceğiz"

"Küresel tedarik zincirindeki değişimin pozitif etkilerini giderek daha fazla hissediyoruz. Sektör, eylülde yüzde 81 ile salgın öncesinin kapasite kullanım oranlarına yaklaştı. İhracata çalışan firmalarda kapasite kullanımı yüzde 85'in de üzerine çıktı. Bazı firmalar, siparişlere yetişebilmek için vardiyalı sisteme döndü"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

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