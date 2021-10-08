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GÜNDEM / 8 Ekim 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 8 Ekim 2021

08.10.2021 08:57
GÜNDEM / 8 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Politika Araştırmaları Merkezi'ni ziyaret edecek, basın toplantısı düzenleyecek.

(Roma)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür-Sanat Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, çeşitli temaslarda bulunacak, Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Savaştepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edecek.

(Balıkesir/10.00-15.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Nijerya 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOP Bölge Kalkınma Programı Tanıtım Toplantısı'na, 8. Konya Bilim Festivali ile Konya Model Fabrika ve OSB 5. Kısım Altyapıları açılış törenlerine iştirak edecek.

(Konya/11.00-17.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHS Tarım ve Hayvancılık AŞ Hayvan Takip Sistemi açılışı ile elma hasadı programına katılacak, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunacak.

(Karaman/09.45-15.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na iştirak edecek, sonuç bildirgesi ve kapanış oturumunda konuşacak.

(İstanbul/17.00)

5- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Sanayii Üniversite Buluşmaları "Erciyes Üniversitesi" programına katılacak, Erciyes Teknopark'ta firma ziyaretleri yapacak, Kayseri Savunma Sanayii İl Buluşması'na iştirak edecek.

(Kayseri/10.15-16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lviv İvan Franko Ulusal Üniversitesindeki "Modern Trendlerin Ön Saflarında Diplomasi: Uluslararası Diplomasiye Yeni Bir İçerik Kazandırmak" panelinde konuşacak.

(Lviv)

2- Irak'ta "özel oylama günü" kapsamında güvenlik güçleri, iç sığınmacılar ve mahkumlar erken genel seçim için oy kullanacak.

(Bağdat/Erbil/Kerkük)

3- Türkiye-İran siyasi istişareleri gerçekleştirilecek.

(Ankara/11.00)

4- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, 4-6 Yaş Ravza Kur'an Kursu ve Türkiye Diyanet Vakfı Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılışlarına, Gençlik Merkezi temel atma törenine katılacak.

(Gaziantep/10.00-16.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 7'nci maçında Ülker Stadı'nda Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Mücadeleyi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip edecek.

(İstanbul/21.45)

2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın İstanbul'da gerçekleştirilecek 16. yarışı Türkiye Grand Prix'si öncesi Intercity İstanbul Park'ta, pilotlar antrenman turlarında piste çıkacak.

(İstanbul/11.30)

3- Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda Ahmet Uyar, 97 kiloda İbrahim Tığcı ve 130 kiloda Osman Yıldırım müsabakalara başlayacak. 82 kiloda Burhan Akbudak altın, 72 kiloda Cengiz Arslan bronz madalya maçına çıkacak; 55 kiloda Ekrem Öztürk repesaj mücadelesi verecek.

(Oslo/11.30-20.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu başlayacak; Bolu Belediyespor-Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

(Bolu/16.00)

ÖZEL HABER

1- Uluslararası şirketler üretimini Türkiye'ye yönlendiriyor

İsveçli mobilya şirketi IKEA, Polonya hazır giyim firması LPP, Alman ilaç firması Boehringer Ingelheim ve Belçika paketleme şirketi DW Reusables Türkiye'ye yatırım yapıyor

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)

2- Müsilaj, balıkları ne kadar etkiledi

Müsilajın Marmara Denizi'ndeki balıklara ve halk sağlığına etkisi, TÜBİTAK projesi kapsamında İÜ Su Bilimleri Fakültesinden bir ekip ile çeşitli firma ve kuruluşların iş birliğiyle araştırılıyor

İlk verilerine göre, hamsi ve istavritte besin kompozisyonu ve et veriminin düştüğü, karides ve midyede patojen bakteri yükünün arttığı belirlendi

Bu veriler ışığında, su ürünlerinin tüketilmeden önce iyi temizlenmesinin ve uygun şekilde pişirilmesinin önemi bir kat daha artmış oldu

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Erkan:

"Özellikle dip balıklarında, daha stabil yaşayan karides, midye gibi canlılarda geçmişe göre patojen bakteri yükü daha artmış durumda. Eskiden 1-2 patojen buluyorsak şimdi patojen çeşitliliğinin artmış olduğunu görüyoruz"

"Hamsi, istavrit gibi dolaşan balıklar müsilajdan biraz daha az etkilenmiş durumda. Bunlar yurt dışından ithal edilen somona eş değer balıklar, çünkü omega-3 bakımından çok değerliler. Gelecek aylarda yapacağımız analizler daha belirleyici olmakla beraber geçmiş verilerle karşılaştırdığımızda özellikle hamsi ve istavritte verimin düştüğünü görüyoruz"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)

3- Türkiye'de vergi mükellefi sayısı 12,7 milyona ulaştı

Vergi mükellefi sayısı, eylül itibarıyla geçen yılın aynı ayına kıyasla 831 bin 664 kişi artarak 12 milyon 736 bin 275 kişi oldu

İstanbul'daki faal mükellef sayısı 3 milyon 718 bin 790 olurken, bu ili 1 milyon 54 bin 993 ile Ankara, 847 bin 265 ile İzmir takip etti

Bu üç ildeki mükellef sayıları Türkiye'deki toplam rakamın yüzde 44'ünü oluştururken, yalnızca İstanbul'daki mükelleflerin sayısı ülke toplamının yüzde 29,2'sine karşılık geldi

(Zeynep Çetinkaya/Ankara)

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Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı, cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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