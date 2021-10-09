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GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ekim 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ekim 2021

09.10.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ekim 2021

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenecek "Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"na katılacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından ATO Congresium'da düzenlenecek " Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Irak'ta erken genel seçimler için seçmenler sandık başına gidiyor.

(Bağdat/Kerkük/Erbil)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Türkiye Grand Prix'i, Intercity İstanbul Park'ta yapılacak, yarışları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(İstanbul/15.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve takımdan bir futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda pazartesi günü deplasmanda Letonya ile yapacakları maç öncesi Daugava Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; ay-yıldızlılar son çalışmasını yapacak.

Letonya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics de maç öncesi Daugava Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak ve takım son antrenmanını gerçekleştirecek.

(Riga/19.00/19.30/16.15-17.30)

3- Dünya Güreş Şampiyonası, Norveç'te grekoromen stil 63, 67 ve 87 kilolarda yapılacak repesaj ve finallerle sona erecek.

4- TFF 2. Lig gruplarında 7. hafta maçları yapılacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Gaziantep Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Semt77 Yalovaspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Anadolu Efes- Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol- Türk Telekom maçlarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/13.00/Yalova/15.30/İstanbul/18.00/20.15)

6- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2. haftaya 3 maçla devam edilecek.

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftası Cizre Belediyespor- Fenerbahçe HDI Sigorta, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş- Arkas Spor, Spor Toto- Halkbank, Altekma- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne- Sorgun Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçlarıyla tamamlanacak.

(Şırnak/Afyonkarahisar/14.00/Ankara/İzmir/15.00/Tokat/15.30/İstanbul/17.00)

8- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ikinci maçında Porsuk Spor Salonu'nda İsveç'le karşı karşıya gelecek.

(Eskişehir/18.00)

***

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MHP Genel Başkanı, İstanbul, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ekim 2021 - Son Dakika


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