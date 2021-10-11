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GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ekim 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ekim 2021

11.10.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ekim 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Şehir Planlama ve Mimarlık Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev ile bir araya gelecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek ve şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ve beraberindeki heyetle bir araya gelecek ve Türkiye ile Rusya arasındaki "Ortak Turizm Eylem Planı"nı imzalayacak.

(Ankara/12.00)

3- TBMM'den

HDP ve MHP'nin TBMM Grup toplantıları yapılacak.

Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İtalya'da düzenlenen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Sorrento)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Siber Kalkan 2021 Tatbikatı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- TÜİK, ağustos ayı sanayi üretim, ciro ve perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

2- Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 6. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Nur Sultan)

3- G20 ülkelerinin liderleri, dönem başkanı İtalya'nın girişimiyle Afganistan'ı görüşmek üzere video konferans toplantısında bir araya gelecek.

(Roma)

4- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Anadolu Efes, Fransa'nın LDLC Asvel, Fenerbahçe Beko da Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Lyon/Berlin/21.00)

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında F Grubu'nda TOFAŞ, Estonya'nın Kalev Cramo takımını konuk edecek.

(Bursa/19.00)

3- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2021-2022 sezonu başlayacak; E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Karadağ'ın Mornar Bar takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2. hafta maçları yapılacak. Yeşilyurt- Sarıyer Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank, Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor, Karayolları- Bolu Belediyespor, PTT-Mert Grup Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru- Türk Hava Yolları karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/16.00/18.00/18.30/Ankara/16.00/18.30/Aydın/15.00/Aksaray/18.00)

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CHP Genel Başkanı, Türkiye, Ankara, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ekim 2021 - Son Dakika


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