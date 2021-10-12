GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ekim 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Lestari Priansari Marsudi ve Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda'yı Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.00/15.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Kutbuddin Şirazi Sempozyumu'na çevrim içi katılacak.

Şentop, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelerin ardından iş birliği protokolü imzalanacak.

(TBMM/10.00/16.15/16.45)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde düzenlenecek 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Konferansı ve Hazine Müzesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/12.00)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde Ankara Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de "Trafik Birim Amirleri Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını, Seyit Ali Onbaşı Anaokulunu ve Alpaslan Ortaokulunu ziyaret edecek, Valilikte İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ağrı/10.00-14.15)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/13.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişare toplantısı yapacak.

(Mardin/16.30/17.00)

5- TBMM'den

İYİ Parti'nin TBMM Grup toplantısı yapılacak.

Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/10.30/14.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen "İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu ile toplantıda bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00)

4- TÜİK, eylül ayı konut satış istatistikleri ile ağustos ayı inşaat maliyet ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Polonya'nın Arged BM Stal takımını konuk edecek, E Grubu'nda Galatasaray Nef, Bosna Hersek'in Igokea takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00/Laktasi/19.30)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Rusya'nın Dinamo Kursk takımıyla karşılaşacak; Fenerbahçe Safiport, Fransa'nın Basket Landes takımını konuk edecek.

(Kursk/18.00/İstanbul/19.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2021-2022 sezonu başlayacak; B Grubu'nda Elazığ İl Özel İdare, Macaristan'ın UNI Gyor takımıyla karşılaşacak.

(Elazığ/18.30)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Yeni Kızıltepespor-Altekma, Sorgun Belediyespor- Bingöl Solhanspor, Ziraat Bankkart-Spor Toto, Halkbank-Cizre Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, Arkas Spor- Tokat Belediye Plevne karşılaşmaları oynanacak.

(Bursa/14.00/Mardin/Yozgat/16.00/Ankara/16.30/19.00/İstanbul/17.00/İzmir/18.00)

5- TFF 3. Lig'de 7. hafta mücadelesi gruplarda yapılacak maçlarla tamamlanacak.

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