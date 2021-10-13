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GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ekim 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ekim 2021

13.10.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ekim 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Programı'na katılacak ve akademik yılın ilk dersini verecek.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Programı'na katılacak ve akademik yılın ilk dersini verecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun, MEXT Teknoloji Merkezi'nde düzenlediği "Ortak Paylaşım Forumu"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak

(İstanbul/11.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şehir merkezinde, Zile'de, Turhal'da esnafı ve Zile Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Tokat/13.10/17.35)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Artuklu Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne ve üniversitedeki "Sosyal Yaşam Merkezi" açılışına katılacak. Partisinin İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek Kurtulmuş, Tiyan Un Fabrikası'na da ziyarette bulunacak.

(Mardin/10.00/17.30)

5- TBMM Genel Kurulunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pamukluk Barajı Su Tutma ile Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği programlarına katılacak, yaş meyve sebze ihracatçıları ile balıkçılar, üreticiler ve temsilcileriyle toplantı yapacak, çeşitli temaslarda bulunacak.

(Mersin/09.35/20.15)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TÜİK, eylül ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, 2020 yılı kurumsal sektör hesaplarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5. Toplantısı'na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Türk Konseyi Aksakallar Keneşinin Türkiye Üyesi Binali Yıldırım, onur konuğu olarak katılacak.

(Budapeşte)

2- Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş, Ankara'da temaslarda bulunacak.

(Ankara)

3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Tanıtım Toplantısı'na katılacak, Emekli İmam-Hatip Lisesi Öğretmenleriyle Buluşma etkinliğine iştirak edecek.

(Ankara/10.30/Sakarya/17.00)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın UNICS Kazan takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ilk haftasında, D Grubu'nda iki Türk ekibi Nesibe Aydın ile Bellona Kayseri Basketbol karşı karşıya gelecek. A Grubu'nda Hatayspor, Rusya'dan WBC Enisey'i konuk edecek, C Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Belarus deplasmanında Horizont, F Grubu'nda OGM Ormanspor, Rusya'da Nika Syktyvkar karşısına çıkacak.

(Ankara/16.30/Hatay/18.30/Molodechno/Syktyvkar/19.00)

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mustafa Şentop, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ekim 2021 - Son Dakika


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