GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ekim 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB'de Faaliyete Geçen 46 Yeni Fabrikanın Resmi Açılış Töreni'ne, Vilayet Meydanı'nda Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Eskişehir/12.00/13.30/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları'nın Kuşadası'nda düzenleyeceği "Kotalar Bize Dar, Hedefimiz İktidar" toplantısına katılacak.

(Aydın/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Deniz Feneri 25. Hizmet Yılı Özel Programı ile Ayazağa Spor Kompleksi açılışına katılacak.

(İstanbul/16.00/18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu" ikinci gününde oturumlarla devam edecek.

(İstanbul/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 10. haftasına Çaykur Rizespor- Kasımpaşa, Gaziantep FK-GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor ve Göztepe- Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/13.30/Gaziantep/Konya/16.00/İzmir/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü- İstanbulspor, Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor-Menemenspor ve Yılport Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/İstanbul/16.00/Bolu/Samsun/19.00)

3- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 9. hafta maçları oynanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesi başlayacak; Gaziantep Basketbol- Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ, Anadolu Efes- Galatasaray Nef ve Frutti Extra Bursaspor- Fenerbahçe Beko maçları yapılacak.

(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.30/20.15/Bursa/18.00)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 4. haftaya 3 maçla devam edilecek.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası başlayacak; OGM Ormanspor-Fenerbahçe Safiport, Hatayspor- Bursa Büyükşehir Belediyespor, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-BOTAŞ, Galatasaray- Çankaya Üniversitesi ve UMF Yapı İzmit Belediyespor- Beşiktaş HDI Sigorta maçları düzenlenecek.

(Ankara/13.00/Hatay/14.00/Mersin/15.00/İstanbul/16.30/Kocaeli/17.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4. hafta mücadelesi Allpower Akü Cizre Belediyespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş maçıyla başlayacak.

(Şırnak/15.00)

7- Voleybol Misli.com Sultalar Ligi'nin 5. hafta maçları yapılacak; VakıfBank-Bolu Belediyespor, Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor-Karayolları, Galatasaray HDI Sigorta-Eczacıbaşı Dynavit, PTT- Yeşilyurt, Mert Grup Sigorta-Nilüfer Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/13.00/15.30/17.00/20.00/Ankara/14.00/16.30/Aydın/15.00)

8- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Beşiktaş, İsrail'in Holon Yuvalim takımını konuk edecek; Beykoz Belediyespor 2. tur rövanşında deplasmanda Rusya'nın SKIF Krasnodar takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/Krasnodar/14.00)

9- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ın AESH Pylea takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İzmir/16.00)

10- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftasından 3 maç oynanacak.

11- UCI BMX Dünya Kupası'nın 5 ve 6. ayak organizasyonu başlayacak.

(Sakarya)

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